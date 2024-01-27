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«Клермон» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2024)

вчера, 10:25
Клермон

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Страсбура» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат котируется по 3.2, а победа «Клермона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.68. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9

Форма команд

«Клермон» не может порадовать своих болельщиков стабильными результатами и остается в зоне вылета Лиги 1. Команда располагается на 17 месте с 14 баллами и всего на два пункта отстает от спасительной 15й позиции. В случае победы над «Страсбуром» у хозяев будет возможность поправить свое турнирное положение. Два последних поединка «Клермона» завершились поражением от «Страсбура» в кубке страны (1:3) и успехом на выезде с «Нантом» (2:1).

«Страсбур» в отличие от своего оппонента пребывает в отличной форме и почти не проигрывает за последние месяцы. Команда смогла подняться уже на 10 место в Лиге 1 с 24 баллами и продолжает выступления в кубке Франции. В матче с аутсайдером гости постараются добиться еще одной победы уже в рамках Лиги 1. В прошлом матче «Страсбур» поделил очки с «Марселем» (1:1).

Информация для ставок

  • «Страсбур» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
  • «Клермон» проиграл шесть из десяти домашних поединков за последнее время
  • «Страсбур» выиграл два из пяти последних поединков с «Клермоном» при трех ничьих

Прогноз

«Клермон» сделал выводы с поражения в кубке Франции и в этом матче постарается зацепиться за очки. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 10:37
Матч на три исхода, как говорится в таких случаях. Лучшее состояние у гостей, но в гостях все плохо. Клермон плох, но на выезде смог забить Нанту дважды и выиграл. Преимущества у эльзасцев как такого нет, противников вполне устроит ничейный результат. Гастьен может удивить, да и обыгрывать такого противника, или как минимум забивать однажды, вполне можно. Предположу упорный матч с малым количеством забитых голов. И возможно без определения победителя.
Гость
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