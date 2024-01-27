«Клермон» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2024)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Страсбура» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат котируется по 3.2, а победа «Клермона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85.
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сегодня, 17:00
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.68. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9
Форма команд
«Клермон» не может порадовать своих болельщиков стабильными результатами и остается в зоне вылета Лиги 1. Команда располагается на 17 месте с 14 баллами и всего на два пункта отстает от спасительной 15й позиции. В случае победы над «Страсбуром» у хозяев будет возможность поправить свое турнирное положение. Два последних поединка «Клермона» завершились поражением от «Страсбура» в кубке страны (1:3) и успехом на выезде с «Нантом» (2:1).
«Страсбур» в отличие от своего оппонента пребывает в отличной форме и почти не проигрывает за последние месяцы. Команда смогла подняться уже на 10 место в Лиге 1 с 24 баллами и продолжает выступления в кубке Франции. В матче с аутсайдером гости постараются добиться еще одной победы уже в рамках Лиги 1. В прошлом матче «Страсбур» поделил очки с «Марселем» (1:1).
Информация для ставок
- «Страсбур» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Клермон» проиграл шесть из десяти домашних поединков за последнее время
- «Страсбур» выиграл два из пяти последних поединков с «Клермоном» при трех ничьих
Прогноз
«Клермон» сделал выводы с поражения в кубке Франции и в этом матче постарается зацепиться за очки. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.