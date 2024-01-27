«Клермон» — «Страсбур». Прогноз на матч Лиги 1 (28.01.2024)

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вчера, 10:25

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение гостям в этой встрече. На победу «Страсбура» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.65. Ничейный результат котируется по 3.2, а победа «Клермона» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.85.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.2. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.68. Ставка на «обе забьют» составляет 1.9

Форма команд

«Клермон» не может порадовать своих болельщиков стабильными результатами и остается в зоне вылета Лиги 1. Команда располагается на 17 месте с 14 баллами и всего на два пункта отстает от спасительной 15й позиции. В случае победы над «Страсбуром» у хозяев будет возможность поправить свое турнирное положение. Два последних поединка «Клермона» завершились поражением от «Страсбура» в кубке страны (1:3) и успехом на выезде с «Нантом» (2:1).

«Страсбур» в отличие от своего оппонента пребывает в отличной форме и почти не проигрывает за последние месяцы. Команда смогла подняться уже на 10 место в Лиге 1 с 24 баллами и продолжает выступления в кубке Франции. В матче с аутсайдером гости постараются добиться еще одной победы уже в рамках Лиги 1. В прошлом матче «Страсбур» поделил очки с «Марселем» (1:1).

Информация для ставок

«Страсбур» проиграл только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Клермон» проиграл шесть из десяти домашних поединков за последнее время

«Страсбур» выиграл два из пяти последних поединков с «Клермоном» при трех ничьих

Прогноз

«Клермон» сделал выводы с поражения в кубке Франции и в этом матче постарается зацепиться за очки. Предлагаем немного рискнуть и сделать ставку на ничью по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.