«Констанца» — «Газ Метан»: прогноз на матч чемпионата Румынии (25.07.2021)

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вчера, 23:06

25 июля в чемпионате Румынии пройдет матч второго тура, в котором сыграют «Констанца» и «Газ Метан».

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Поставить на победу «Констанцы» БК Фонбет предлагает по коэффициенту 2.16, шансы «Газ Метана» набрать три очка оцениваются в 3.28. Заключить пари на ничейный исход противостояния можно по котировке 3.01.

Аналитики также считают, что команды не покажут результативного футбола. Исход ТМ(2,5) голов доступен по коэффициенту 1.66, ТБ (2,5) – 2.32.

Форма команд

Выступления в чемпионате Румынии «Констанца» начала с гостевого поединка против «Арады». В этой встрече команде удалось добиться ничейного результата (0:0).

Отметим, что в минувшем сезоне «Констанца» стала победителем Второй лиги, заняв первое место в группе A.

«Газ Метан», за который выступает экс-футболист «Спартака», обосновался в группе лидеров по итогам стартового тура чемпионата Румынии. В первой игре сезона команда смогла обыграть на своем поле «Миловени» с минимальным счетом (1:0).

Прошлый розыгрыш румынского первенства «Газ Метан» завершал в группе вылета. Там команда не вела борьбу за выживание, заняв итоговое десятое место в общем зачете.

Информация для ставок

• В двух очных встречах соперников сыграла ставка на ТМ(2,5)

• В 3 из 4 прошлых гостевых матчей «Газ Метана» в чемпионате прошел исход ТМ(2,5)

• «Газ Метан» побеждал в 3 из 4 предыдущих поединков Высшей лиги

Прогноз

Предлагаем рассмотреть ставку на Х2, которая в букмекерской конторе Фонбет идет по коэффициенту 1.61.