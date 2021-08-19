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«Коньяспор» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч чемпионата Турции (22.08.2021)

вчера, 22:07

В рамках второго тура чемпионата Турции «Коньяспор» на домашнем стадионе сыграет против «Истанбула». Вашему вниманию прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на матч, который пройдет 22 августа 2021 года.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.723.013.01
Фонбет 2.60 3.15 2.90
Мелбет 2.59 3.36 2.90
1XBET 2.59 3.36 2.90
BetBoom 2.60 3.00 2.85

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этого поединка букмекерская компания Фонбет выставила такие коэффициенты: победа «Коньяспора» — 2.43, ничья – 3.38, победа «Истанбула» — 2.92. Очевидного фаворита в данном противостоянии нет.

Форма команд

В первом туре чемпионата Турции «Коньяспор» играл на выезде против «Сивасспора». Там команде удалось оформить победу благодаря единственному голу, который она организовала на 88-й минуте встречи.

В предыдущей кампании Супер-Лиги «Коньяспор» зарекомендовал себя, как крепкий середняк. По ходу чемпионата команда оформила 12 побед и 14 ничьих, потерпев 14 поражений, заняв 11-е место в таблице.

После чемпионского сезона и выступлений на групповой стадии Лиги чемпионов «Истанбул» провалил прошлую кампанию Супер-Лиги. Команда даже побывала в зоне вылета, но к финишу пришла на 12-м месте, избежав понижения в классе.

Новый розыгрыш национального первенства «Истанбул» тоже начал неудачно. В стартовом туре лиги команда проиграла на домашней арене «Аланьяспору» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

  • «Коньяспор» не проигрывал в 6 прошлых домашних матчах чемпионата Турции
  • «Башакшехир» не уступал в 4 предыдущих гостевых поединках лиги
  • В 2 последних встречах соперников на поле «Коньяспора» сыграли ставки ТБ(2,5) и ОБЗ

Прогноз

«Истанбул» окончательно выпал из элитной группы турецкого футбола, показывая очень посредственные результаты. «Коньяспор» дома может дать отпор любому сопернику, в том числе и сегодняшних гостям. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в матче чемпионата Франции.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.38 1.62 1.70 2.22
Мелбет 1.74 2.21
1XBET 1.74 2.21
BetBoom 2.32 1.55 1.68 2.08 1.37 2.90
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