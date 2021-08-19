«Коньяспор» — «Истанбул Башакшехир». Прогноз на матч чемпионата Турции (22.08.2021)

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вчера, 22:07

В рамках второго тура чемпионата Турции «Коньяспор» на домашнем стадионе сыграет против «Истанбула». Вашему вниманию прогноз и обзор коэффициентов букмекеров на матч, который пройдет 22 августа 2021 года.

Ставки букмекеров

Для ставок на основные исходы этого поединка букмекерская компания Фонбет выставила такие коэффициенты: победа «Коньяспора» — 2.43, ничья – 3.38, победа «Истанбула» — 2.92. Очевидного фаворита в данном противостоянии нет.

Форма команд

В первом туре чемпионата Турции «Коньяспор» играл на выезде против «Сивасспора». Там команде удалось оформить победу благодаря единственному голу, который она организовала на 88-й минуте встречи.

В предыдущей кампании Супер-Лиги «Коньяспор» зарекомендовал себя, как крепкий середняк. По ходу чемпионата команда оформила 12 побед и 14 ничьих, потерпев 14 поражений, заняв 11-е место в таблице.

После чемпионского сезона и выступлений на групповой стадии Лиги чемпионов «Истанбул» провалил прошлую кампанию Супер-Лиги. Команда даже побывала в зоне вылета, но к финишу пришла на 12-м месте, избежав понижения в классе.

Новый розыгрыш национального первенства «Истанбул» тоже начал неудачно. В стартовом туре лиги команда проиграла на домашней арене «Аланьяспору» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

«Коньяспор» не проигрывал в 6 прошлых домашних матчах чемпионата Турции

«Башакшехир» не уступал в 4 предыдущих гостевых поединках лиги

В 2 последних встречах соперников на поле «Коньяспора» сыграли ставки ТБ (2,5) и ОБЗ

Прогноз

«Истанбул» окончательно выпал из элитной группы турецкого футбола, показывая очень посредственные результаты. «Коньяспор» дома может дать отпор любому сопернику, в том числе и сегодняшних гостям. Предлагаем рассмотреть ставку на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.83 в букмекерской конторе Фонбет.

Ранее букмекеры предсказали высокую результативность в матче чемпионата Франции.