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«Копенгаген» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч Лиги чемпионов (08.11.2023)

вчера, 20:16
Копенгаген

Ставки букмекеров

В этой встрече преимущество букмекеры отдают гостям, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75. В случае победы «Копенгагена», зайдет коэффициент 4.6. Ничью можно выбрать за 4.05.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle4.504.001.78
Лига Ставок 4.50 4.00 1.72

Также в линии букмекеры предлагают 1.75 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 за 2.1. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.73.

Форма команд

«Копенгаген» показывал хорошую игру во всех трех стартовых турах Лиги Чемпионов, но не мог ее превратить в результат. Клуб из Дании набрал всего один балл и наверняка не сможет составить конкуренцию соперникам за выход в плей-офф. Тем не менее, коллективу вполне по силам помешать «Манчестер Юнайтед» туда пробиться. Два последних матча «Копенгагена» завершились победами в чемпионате над «Раннерс» (4:2) и «Мидтьюлландом» (1:0).

«Манчестер Юнайтед» находится в сложном положении, даже несмотря на победу в прошлом туре, которой могло не быть. В активе красных дьяволов только три балла, и чтобы обойти «Галатасарай», англичанам нельзя терять очки в Дании, а по возможности и набирать с «Баварией». В чемпионате Англии манкунианцы занимают только восьмое место с 18 баллами, а в прошлом туре с большим трудом одолели «Фулхэм» (1:0).

Информация для ставок

  • «Манчестер Юнайтед» проиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах
  • «Копенгаген» забивал в восьми матчах из десяти во всех турнирах
  • «Манчестер Юнайтед» выиграл два из пяти последних матчей у «Копенгагена»
  • Все четыре поединка между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Манчестер Юнайтед» слишком серьезно настраивается на предстоящий поединок, и мы предполагаем, что клуб сможет набрать в нем три важнейших пункта. Сделать ставку на победу гостей можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.36 1.35 2.15 1.76 1.69 2.26
Лига Ставок 2.14 1.73 1.69 2.20
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