Косово — Беларусь. Прогноз матч квалификации Евро-2024 (21.11.2023)

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вчера, 22:05

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 1.68. Поверить в успех Беларуси можно за 5.5. Ничейный результат можно сделать ставку по коэффициенту 3.85

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.1. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.75.

Форма команд

Сборная Косово временами показывает интересный футбол, но команде не хватает стабильности. Сейчас коллектив занимает четвертое место, набрав 11 очков во всей квалификации. Косово не имеет шансов на выход из группы, но завершить отбор постарается домашней победой, чтобы поднять настроение болельщикам. Два последних матча сборной Косово завершились ничьей со Швейцарией (1:1) и победой над Израилем (1:0).

Сборная Беларуси иногда выдавала интересные и яркие поединки, но этого не хватило чтобы претендовать на выход из группы. Сейчас у коллектива девять очков и отставание от нынешнего соперника на два пункта. В случае победы белорусские футболисты смогут финишировать на четвертом месте. В прошлой игре сборная Беларуси минимально обыграла Андорру (1:0), а ранее не смогла удержать победу в игре со Швейцарией (3:3).

Информация для ставок

Косово одержал лишь две победы в десяти последних встречах

Сборная Беларуси не может выиграть уже пять поединков подряд на выезде

В матче первого круга между командами сильнее оказалась Беларусь

Прогноз

Косово выглядит гораздо предпочтительнее, чем сборная Беларуси и вероятнее всего сможет одержать победу. Предлагаем поставить на победу хозяев по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.