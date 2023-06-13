Косово — Румыния. Прогноз матч квалификации Евро 2024 (16.06.2023)

Ставки букмекеров
Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.6. Поверить в успех Румынии можно по 2.85. Ничейный результат можно сделать ставку по коэффициенту 3.15
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16 июня 2023, 21:45
пятница
Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.65.
Форма команд
Сборная Косово добилась двух ничьих в первых стартовых турах, что нельзя назвать хорошим результатом, ведь отставание от лидеров составляет уже четыре балла. В личной встрече с одним из них у хозяев будет возможность сократить отрыв до одного балла, а поражение практически лишит реальных шансов на успех. В прошлых играх Косово поделил очки с Андоррой и Израилем с одинаковым счетом (1:1).
Сборная Румынии добилась двух побед на старте квалификации и может себя чувствовать относительно спокойна. Команде важно, как минимум не проиграть в этой встрече, чтобы сохранить отрыв и продолжать стабильно набирать баллы, оформив этим выход на чемпионате Европы, который пройдет в следующем году. Два последних матча Румынии завершились победами над Беларусью (2:1) и Андоррой (2:0).
Информация для ставок
- Четыре последних матча Косово завершились ничейным результатом
- Румыния проиграла только три выездных поединка из десяти последних
- Четыре из пяти последних матчей Румынии завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Румыния выглядит гораздо предпочтительнее, чем сборная Косово и недооценена у букмекеров. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.