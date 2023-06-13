Косово — Румыния. Прогноз матч квалификации Евро 2024 (16.06.2023)

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вчера, 12:55

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.6. Поверить в успех Румынии можно по 2.85. Ничейный результат можно сделать ставку по коэффициенту 3.15

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.65.

Форма команд

Сборная Косово добилась двух ничьих в первых стартовых турах, что нельзя назвать хорошим результатом, ведь отставание от лидеров составляет уже четыре балла. В личной встрече с одним из них у хозяев будет возможность сократить отрыв до одного балла, а поражение практически лишит реальных шансов на успех. В прошлых играх Косово поделил очки с Андоррой и Израилем с одинаковым счетом (1:1).

Сборная Румынии добилась двух побед на старте квалификации и может себя чувствовать относительно спокойна. Команде важно, как минимум не проиграть в этой встрече, чтобы сохранить отрыв и продолжать стабильно набирать баллы, оформив этим выход на чемпионате Европы, который пройдет в следующем году. Два последних матча Румынии завершились победами над Беларусью (2:1) и Андоррой (2:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча Косово завершились ничейным результатом

Румыния проиграла только три выездных поединка из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей Румынии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Румыния выглядит гораздо предпочтительнее, чем сборная Косово и недооценена у букмекеров. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.