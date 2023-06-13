Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

Косово — Румыния. Прогноз матч квалификации Евро 2024 (16.06.2023)

вчера, 12:55
Румыния

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают минимальное предпочтение хозяевам, и предлагают коэффициент на их победу – 2.6. Поверить в успех Румынии можно по 2.85. Ничейный результат можно сделать ставку по коэффициенту 3.15

Отбор ЧЕ-2024
Косово
Румыния
НичьяНичья
- : -
16 июня 2023, 21:45
пятница
ВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.543.183.04

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2.25. На ТМ 2.5 коэффициент немного меньше и достигает 1.65.

Форма команд

Сборная Косово добилась двух ничьих в первых стартовых турах, что нельзя назвать хорошим результатом, ведь отставание от лидеров составляет уже четыре балла. В личной встрече с одним из них у хозяев будет возможность сократить отрыв до одного балла, а поражение практически лишит реальных шансов на успех. В прошлых играх Косово поделил очки с Андоррой и Израилем с одинаковым счетом (1:1).

Сборная Румынии добилась двух побед на старте квалификации и может себя чувствовать относительно спокойна. Команде важно, как минимум не проиграть в этой встрече, чтобы сохранить отрыв и продолжать стабильно набирать баллы, оформив этим выход на чемпионате Европы, который пройдет в следующем году. Два последних матча Румынии завершились победами над Беларусью (2:1) и Андоррой (2:0).

Информация для ставок

  • Четыре последних матча Косово завершились ничейным результатом
  • Румыния проиграла только три выездных поединка из десяти последних
  • Четыре из пяти последних матчей Румынии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Румыния выглядит гораздо предпочтительнее, чем сборная Косово и недооценена у букмекеров. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.85 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.26 1.67 1.66 2.27
Все комментарии
shlomo
shlomo
вчера в 16:39
Косовары не знают поражений уже на протяжении четырёх своих поединков кряду. В трёх последних из них играли в ничью с одинаковым счётом 1-1, а ставка на ТМ 2,5 спокойно залетала. Не сказать, что эта сборная забивает много. Больше гола за игру - очень редко. Но и от оппонентов пропускает в основном по голу максимум, если не считать топовых соперников или околотоповых. Ни к одним, ни другим Румыния не относится. Да и назвать эту сборную мощной в плане атаки тоже нельзя. Не полезу в исход, который, как по мне, непредсказуем. Но вот много голов в данном противостоянии точно не жду. Прогноз - ТМ 2.5.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 