«Ковентри Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.08.2021)

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вчера, 21:13

«Ковентри Сити» сыграет против «Ноттингем Форест» в рамках первого тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Ковентри». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10, а на победу гостей по 3.00.

Форма команд

«Ковентри» выглядел очень плохо в товарищеских поединках. Эта команда находится в ужасной форме. «Ковентри» проиграл четыре поединка из пяти в товарищеских матчах, а самое унизительное поражение было от «Севильи». Матч завершился со счетом 0:4. «Ковентри» много пропускает и аномально мало забивает, если клуб не сможет исправить свою проблему, то поражение в официальном поединке неизбежно.

«Ноттингем», который недавно подписал вратаря сборной США , выступил в товарищеских матчах гораздо лучше. Команда не проиграла ни в одном из трех поединков в предсезонном турнире. Единственная ничья в трех матчах — это поединок против «Крю», который завершился со счетом 2:2. «Ноттингем» забивает в среднем 1-2 мяча за игру и мало пропускает.

Информация для ставок

● «Ноттингем» не проигрывает три поединка кряду

● «Ковентри» проиграл четыре матча кряду

● «Ноттингем» забил семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.13.