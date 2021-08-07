«Ковентри Сити» — «Ноттингем Форест». Прогноз на матч Чемпионшипа (08.08.2021)

«Ковентри Сити» сыграет против «Ноттингем Форест» в рамках первого тура Чемпионшипа. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на грядущее противостояние.
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сегодня, 18:30
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Ковентри». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.10, а на победу гостей по 3.00.
Форма команд
«Ковентри» выглядел очень плохо в товарищеских поединках. Эта команда находится в ужасной форме. «Ковентри» проиграл четыре поединка из пяти в товарищеских матчах, а самое унизительное поражение было от «Севильи». Матч завершился со счетом 0:4. «Ковентри» много пропускает и аномально мало забивает, если клуб не сможет исправить свою проблему, то поражение в официальном поединке неизбежно.
«Ноттингем», который недавно подписал вратаря сборной США, выступил в товарищеских матчах гораздо лучше. Команда не проиграла ни в одном из трех поединков в предсезонном турнире. Единственная ничья в трех матчах — это поединок против «Крю», который завершился со счетом 2:2. «Ноттингем» забивает в среднем 1-2 мяча за игру и мало пропускает.
Информация для ставок
● «Ноттингем» не проигрывает три поединка кряду
● «Ковентри» проиграл четыре матча кряду
● «Ноттингем» забил семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке можно сделать ставку на «обе команды забьют» по коэффициенту 2.13.