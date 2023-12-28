«Ковентри Сити» — «Суонси Сити». Прогноз на матч АПЛ (29.12.2023)

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вчера, 10:31

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Ковентри Сити» составляет 1.7. Поставить на «Суонси Сити» можно по 4.7, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.05.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.75. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.75.

Форма команд

«Ковентри Сити» после провала на старте сезона смог исправить ситуацию и почти не проигрывает в последних матчах. Коллектив располагается на 13 месте с 33 баллами и на один балл отстает сразу от трех конкурентов. В поединке на своем поле с соперником ниже себя в турнирной таблице, болельщики будут ждать исключительно победы. Два последних матча «Ковентри Сити» завершились победами над «Шеффилд Уэнсдей» (2:0) и «Сандерлендом» (3:0).

«Суонси Сити» не может похвастаться хорошими результатами и добывает редкие победы, которые позволяют клубу не опуститься в зону вылета. На данный момент коллектив располагается на 17 месте с 28 баллами, но впереди еще много игр и очки набирать крайне необходимо начинать сейчас. В прошлом туре Чемпионшипа «Суонси Сити» разгромно проиграл на выезде «Саутгемптону» (0:5), а ранее обыграл на своем поле «Престон» (2:1).

Информация для ставок

«Ковентри Сити» проиграл только один матч из десяти последних на своем стадионе

Восемь из дести последних поединков «Суонси Сити» завершились исходом «обе забьют»

Три последних матча между клубами завершились ничейными результатами

Четыре из пяти поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Исходя из статистики личных встреч, существует большая вероятность, что команды обменяются голами. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.75.