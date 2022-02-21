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КПР — «Блэкпул». Прогноз на матч Чемпионшипа (23.02.2022)

вчера, 16:52

В среду, 23 февраля 2022 года состоится поединок «КПР — Блэкпул». Игра пройдет на домашней арене КПР в рамках очередного тура в Английском Чемпионшипе. Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.973.444.34
Фонбет 1.92 3.45 4.15
BetBoom 1.95 3.43 4.08

Ставки букмекеров

В этом матче, по мнению букмекеров, фаворитом является КПР. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивается в 3.45, а победа гостей в 4.20. Дополнительная ставка на матч — обе команды забьют по 1.88.

Форма команд

КПР в нынешнем сезоне идет на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 53 пункта. У коллектива 15 побед, восемь ничьих и девять поражений. Клуб забил 47 голов и пропустил 37 мячей. В последних матчах команда, которая еще в начале сезона выглядела непобедимой, неожиданно начала сдавать и играть плохо — ничья с «Халл Сити» со счетом 1:1, а также поражение от «Миллуолла» 2:0 и от «Барнсли» 1:0.

«Блэкпул» в нынешнем сезоне идет на 15-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 42 балла. У команды 11 побед, девять ничьих и 12 поражений. Коллектив забил 35 голов и пропустил 38 мячей. В последних встречах «Блэкпул» выглядит не лучшим образом и регулярно теряет очки — ничья с «Кардифф Сити» 1:1, а также поражение от «Борнмута» 1:2 потеря баллов с «Ковентри Сити» 1:1.

Информация для ставок

  • КПР не побеждает вот уже пять игр кряду
  • «Блэкпул» не побеждает три поединка кряду
  • У КПР один забитый мяч в трех последних матчах

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров Фонбет, стоит присмотреться к ставке на то, что будет ничейный исход или победит «Блэкпул» по коэффициенту 1.90. Несмотря на то, что «Блэкпул» в плохой форме, КПР сейчас не является настоящим соперником, так как этот клуб переживает ужасные времена и не берет баллы. У «Блэкпула» есть все шансы на победу.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.56 1.81 2.08
Фонбет 1.77 2.05
Все комментарии
2uct597yqmhj
2uct597yqmhj
вчера в 19:16
Футбольный клуб КПР одержит победу.
a6cb39ay48hb
a6cb39ay48hb
вчера в 19:16
Футбольный клуб КПР выиграет матч.
shlomo
shlomo
вчера в 17:01
Игра на три результата
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