КПР – «Суонси». Прогноз на матч Чемпионшипа (26.12.2020)

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25 декабря 2020, 09:20

В 21-м туре Чемпионшипа сыграют КПР и «Суонси». Изучив котировки букмекеров на поединок, который пройдет 26 декабря, мы предложили свой прогноз.

Ставки букмекеров

Минимальное предпочтение в этом матче БК отдают гостям. Компания Фонбет за победу «Суонси» выставила коэффициент 2.43, а домашняя виктория КПР идет за 3.07. Вероятность ничьи аналитики оценивают котировкой 3.34.

Букмекеры также склоняются к тому, что в матче много голов не будет. Так, ставки на тотал меньше 2,5 мяча принимаются за 1.73, больше – 2.23.

Форма команд

КПР не побеждал в семи последних матчах чемпионата. В этой серии команда потерпела четыре поражения и три раза сыграла вничью. В прошлом туре Чемпионшипа «рейнджеры» разделили очки с «Уикомб Уондерерз» в гостях (1:1).

Пока КПР удерживается на 19-й строчке в рейтинге, но преимущество над зоной вылета составляет только четыре балла.

«Суонси» претендует на выход в АПЛ , если брать в учет актуальные позиции валлийской команды. Сейчас «лебеди» идут на третьем месте, отставая от Топ-2 на два зачетных пункта.

19 декабря «Суонси» обыграл на домашней арене «Барнсли», оформив десятую викторию в сезоне. Перед этим коллектив из Уэльса уступил в гостях «Дерби Каунти» (0:2).

Информация для ставок

· В 14 из 15 матчей «Суонси» больше двух мячей не забивалось

· Ставка на ТМ(2,5) прошла в пяти прошлых матчах КПР

· «Суонси» не пропускал голы в 5 из 7 последних поединков

· В 6 из 7 встреч команд на стадионе КПР прошла ставка на ТМ(2,5)

· КПР не побеждал в семи турах подряд

Прогноз

В этом сезоне КПР и «Суонси» решают разные задачи. Гости находятся в группе лидеров и отлично проявляют себя в выездных встречах.

У хозяев есть проблемы с реализацией голевых моментов. Предлагаем заключить пари на победу «Суонси» с учетом нулевой форы. За такую ставку БК Фонбет предложила коэффициент 1.75.