«Кремонезе» — «Монца». Прогноз на матч Серии А (14.01.2023)

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вчера, 16:31

Ставки букмекеров

Минимальным фаворитом в матче букмекеры считают «Монцу», ставки на победу которой, принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.5. Поставить на успех «Кремонезе» можно по 2.8, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.03, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Кремонезе» является худшей командой Серии А на данный момент, хотя в некоторых играх выглядит относительно неплохо. В активе команды только семь баллов, а ситуация с каждым туром становится все сложнее. В предстоящей встрече на своем поле хозяева имеют возможность побороться за очки и добыть первую победу в Серии А, которую так ждут болельщики. В прошлом туре «Кремонезе» уступил на выезде «Вероне» (0:2), а ранее на последних секундах проиграл «Ювентусу» (0:1).

«Монца» уже запомнилась любителям итальянского футбола своим характером, которым восполняет в некоторых матчах отсутствие мастерства. Перед стартом очередного поединка коллектив занимает 15 место с 18 очками и при успешном результате может отыграть сразу несколько позиций в турнирной таблице. В прошлом туре на последних минутах «Монца» вырвала ничью у «Интера» (2:2), а ранее разошлась миром с «Фиорентиной» (1:1).

Информация для ставок

«Кремонезе» проиграл три последних матча во всех турнирах

«Монца» выиграла только три матча из десяти последних на выезде

«Монца» выиграла три из пяти последних матчей у «Кремонезе»

Прогноз

«Монца» имеет больше шансов набрать очки в этом матче и постарается не упустить такую возможность. Предлагаем сделать ставку на победу гостей по коэффициенту 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок.