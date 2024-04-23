«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (24.04.2024)

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вчера, 23:59

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 2.45. Поставить на «Кристал Пэлас» можно по 2.75, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.

Форма команд

«Кристал Пэлас» уже пошумел в двух прошлых турах, переиграв по очереди «Ливерпуль» на выезде (1:0) и разгромив «Вест Хэм» (5:2). Это определенно порадовало болельщиков, а сама команда поднялась на 14 место с 36 баллами в активе. Команда отстает на шесть пунктов сразу от двух соперников и в свою очередь опережает «Брентфорд» на один пункт. В игре с «Ньюкасл Юнайтед» хозяева постараются продлить победную серию до трех поединков.

«Ньюкасл Юнайтед» набрал 10 очков в пяти последних матчах и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ . «Сороки» имеют в активе 60 очков и отстают от «Тоттенхэма» на десять баллов, что отыграть будет практически невозможно. Тем не менее, гости постараются как можно больше набрать очков до конца сезона. В прошлом туре «Ньюкасл Юнайтед» разгромил на своем поле «Тоттенхэм» (4:0), а ранее переиграл «Фулхэм» (1:0).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из четырех поединков команд завершились ничейным результатом

Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Оба клуба стараются набирать очки в каждом матче, но мы предполагаем, что гости окажутся в этот раз сильнее. Предлагаем выбрать победителем «Ньюкасл Юнайтед» по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.