«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ (24.04.2024)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Ньюкасл Юнайтед» составляет 2.45. Поставить на «Кристал Пэлас» можно по 2.75, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.75.
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сегодня, 22:00
Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.6. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.35. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.5.
Форма команд
«Кристал Пэлас» уже пошумел в двух прошлых турах, переиграв по очереди «Ливерпуль» на выезде (1:0) и разгромив «Вест Хэм» (5:2). Это определенно порадовало болельщиков, а сама команда поднялась на 14 место с 36 баллами в активе. Команда отстает на шесть пунктов сразу от двух соперников и в свою очередь опережает «Брентфорд» на один пункт. В игре с «Ньюкасл Юнайтед» хозяева постараются продлить победную серию до трех поединков.
«Ньюкасл Юнайтед» набрал 10 очков в пяти последних матчах и поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Сороки» имеют в активе 60 очков и отстают от «Тоттенхэма» на десять баллов, что отыграть будет практически невозможно. Тем не менее, гости постараются как можно больше набрать очков до конца сезона. В прошлом туре «Ньюкасл Юнайтед» разгромил на своем поле «Тоттенхэм» (4:0), а ранее переиграл «Фулхэм» (1:0).
Информация для ставок
- «Кристал Пэлас» выиграл четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Ньюкасл Юнайтед» выиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три из четырех поединков команд завершились ничейным результатом
- Пять последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Оба клуба стараются набирать очки в каждом матче, но мы предполагаем, что гости окажутся в этот раз сильнее. Предлагаем выбрать победителем «Ньюкасл Юнайтед» по коэффициенту 2.45 в букмекерской конторе Лига Ставок.