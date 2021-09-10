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«Кристал Пэлас» — «Тоттенхэм». Прогноз на матч АПЛ (11.09.2021)

сегодня, 21:57

«Кристал Пэлас» встретится с «Тоттенхэмом» в рамках очередного тура Премьер-лиги Англии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
4.433.461.96
Фонбет 4.20 3.35 1.95
BetBoom 4.05 3.40 2.04

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Тоттенхэм». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.95. Также можно сделать ставку на ничейный исход за 3.35 и на победу хозяев поля за 4.20.

Форма команд

«Кристал Пэлас» находится на 14-й строчке в турнирной таблице. Команда набрала два балла. «Орлы» начали этот сезон не лучшим образом. В прошлом сезоне «Пэлас» могли вылететь, но их спасло чудо. В этом сезоне команда может закончить начатое и вылететь в Чемпионшип, если продолжит играть в том же духе.

«Тоттенхэм» с новым главным тренером показывает хороший результат. Клуб из Лондона является единственным в АПЛ в этом сезоне, кто выиграл все три матча. Команда победила в каждом из матчей с одинаковым счетом — 1:0. «Шпоры» играют в прагматичный футбол и не могут забивать много, даже с Харри Кейном в составе. Сейчас «Тоттенхэм» больше похож на «Атлетико Мадрид», команда садится в глухую оборону после одного забитого мяча, тем не менее, пока это дает результат, болельщики будут довольны.

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» выиграл три игры кряду
  • «Кристал Пэлас» не может выиграть в четырех поединках кряду
  • «Тоттенхэм» пропустил один гол в последних пяти матчах

Прогноз

«Тоттенхэм» способен навязать борьбу любому клубу АПЛ в этом сезоне, но команда очень предсказуема, после первого гола она садится в оборону. В этом матче не стоит ждать обилия забитых мячей. Можно поставить на то, что тотал забитых мячей будет меньше 1.5 — коэффициент 3.30.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.48 1.60 1.75 2.18
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