«Кротоне» — «Кальяри»: прогноз на матч Серии А (28.02.2021)

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сегодня, 13:33

В 24-м туре чемпионата Италии в гости к «Кротоне» приедет «Кальяри». Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Кальяри» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить с коэффициентом 2.12. Ничейный результат котируется за 3.75, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш с коэффициентом 3.35.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 за 1.89. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным, поэтому предлагают ТМ 2.5 за 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.75.

Форма команд

«Кротоне» является главным претендентом на понижение в классе. Команда занимает последнее место в таблице. Клуб имеет минимальные шансы на сохранение прописки в Серии А, несмотря на то, что до окончания сезона еще много матчей. Последними матчами «Кротоне» стали поражения «Ювентусу» (0:3) и «Сассуоло» (1:2).

«Кальяри» не демонстрирует качественного футбола и давно не может одержать победу, очень редко довольствуясь ничейными результатами. Команда находится в зоне вылета и отстает от ближайших соперников на пять очков. В последнем туре «Кальяри» проиграл «Торино» (0:1), а немного ранее уступил «Аталанте» (0:1).

Информация для ставок

• «Кротоне» проиграл пять матчей подряд

• «Кальяри» не может выиграть уже 16 матчей во всех турнирах

• За последние восемь выездных матчей «Кальяри» забил всего четыре гола

• Четыре из пяти последних матчей между командами закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Матч аутсайдеров Серии А обещает быть очень напряженным и интересным. Исходя из статистики, рекомендуем остановиться на варианте «обе забьют» с коэффициентом 1.75. Сделать такую ставку можно в букмекерской конторе Мелбет.