«Крылья Советов» — «Краснодар». Прогноз на матч чемпионата России. (02.10.2022)

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вчера, 14:28

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Динамо» Москва. Команда играет на чужом стадионе, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 2.1. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 2.65, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.73. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.1. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Крылья Советов» выиграли всего один матч из пяти последних и на данный момент не могут найти свой футбол, который принесет результат. Перед стартом очередного тура команда из Самары имеет в своем активе 10 очков и идет на 11 месте, что совсем недалеко от зоны вылета. В прошлом матче кубка России «Крылья Советов» обыграли на выезде «Факел» (1:0), а в чемпионате уступила «Ростову» (1:2).

«Краснодар» старается показывать стабильные результаты и редко проигрывает. Благодаря слаженной игре команда добивалась положительных результатов в последних встречах и сейчас занимает четвертое место с 20 очками, уступая ЦСКА лишь по дополнительным показателям. Несколько дней назад «быки» обыграли «Пари НН» в кубке России (2:0), а ранее в чемпионате набрали три очка в игре с «Химками» (3:1).

Информация для ставок

«Краснодар» проиграл всего один поединок из десяти последних в основное время

«Крылья Советов» выиграли только три матча из десяти последних на своем поле

«Краснодар» проиграл две последние игры «Крыльям Советов»

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Краснодар» на данный момент выглядит стабильнее соперника из Самары и приложит максимум усилий для достижения своей цели. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.