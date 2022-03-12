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«Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (13.03.2022)

сегодня, 13:11
Зенит

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.48. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 6.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 5.80 4.70 1.52
Мелбет 6.60 4.78 1.53
BetBoom 6.37 4.55 1.52

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Крылья Советов» только в этом сезоне вернулись в РПЛ, но сразу зарекомендовали себя как крепкого середняка и проиграли всего один матч в пяти последних турах. Перед стартом очередного тура коллектив из Самары идет на восьмом месте и набрал 28 очков, опережая ближайшего соперника на два пункта. В прошлых двух поединках «Крылья Советов» сыграли вничью с «Арсеналом» из Тулы (2:2), а ранее обыграли на своем поле «Рубин» (2:0).

«Зенит» остается лидером чемпионата России, и набрав 44 очков, опережает ближайшего конкурента на четыре пункта. Команда покинула Лигу Европы и теперь может сосредоточиться на борьбе за золотые медали, где выглядит явным фаворитом. Питерский клуб имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (49:22) и постарается ее улучшить уже в эти выходные. В прошлой игре РПЛ «Зенит» оказался сильнее «Уфы», а ранее обыграл «Рубин» (3:2).

Информация для ставок

  • Оба коллектива проиграли всего по одному поединку из последних десяти во всех турнирах
  • Пять из семи выездных матчей в основное время завершились ничейными результатами
  • Три из четырех выездных матчей между клубами на поле «Крыльев Советов» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Зенит» выиграл восемь последних матчей у «Крыльев Советов»

Прогноз

Исходя из статистики, «Зенит» имеет огромное преимущество во встречах с «Крыльями Советов». Предполагаем, что и в этот раз чемпион России одержит уверенную победу. Сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Фонбет 2.30 1.62
Мелбет 2.38 1.68
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:21
Самарская команда довольно весело вышла из отпуска, сыграв вничью 2-2 с тульским Арсеналом. Команда Осинькина привычно активна была в атаке, но вот удержать соперника у своих ворот не смогла. Крылья остаются 8ыми, хотя по потерянным очкам опережают Ахмат, правда выиграть у Зенита дома будет невероятно сложно. Очевидно только, что от своего атакующего стиля они не откажутся, тем более питерцы играют высоко и можно за то их наказывать.... Чемпионы неожиданно с вратарской позицией испытывают проблемы зимой-весной. Одоевский и Кержаков не тянут, тем более Давид получил травму, тогда как Крицюк давно травмирован. Оборонительная линия, как и схема у Семака перестраивается. Уфу дожали 2-0 в крайнем матче чемпионата, но в Самаре будет весело и здесь бразильско-российская атакующая связка команды будет не единственной, на которую стоит обратить внимание.... Напомню, что в Питере самарцы достойно смотрелись и даже отметились голом в первом тайме, хоть и уступили 1-2 по итогу. Сейчас на гол Крыльев также здесь можно рассчитывать. Тут и атакующий стиль хозяев никуда не делся, тут и новая линия обороны Зенита с уходом Ракицкого и нестабильного Ловрена, так что при поддержке трибун активные Крылья разок, как минимум, точно могут порадовать своих болельщиков.
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