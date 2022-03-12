«Крылья Советов» — «Зенит». Прогноз на матч чемпионата России (13.03.2022)

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сегодня, 13:11

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Зенит». Команда играет на чужом поле, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.48. Победа «Крыльев Советов» оценивается по 6.2, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 4.8.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.65. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Крылья Советов» только в этом сезоне вернулись в РПЛ , но сразу зарекомендовали себя как крепкого середняка и проиграли всего один матч в пяти последних турах. Перед стартом очередного тура коллектив из Самары идет на восьмом месте и набрал 28 очков, опережая ближайшего соперника на два пункта. В прошлых двух поединках «Крылья Советов» сыграли вничью с «Арсеналом» из Тулы (2:2), а ранее обыграли на своем поле «Рубин» (2:0).

«Зенит» остается лидером чемпионата России, и набрав 44 очков, опережает ближайшего конкурента на четыре пункта. Команда покинула Лигу Европы и теперь может сосредоточиться на борьбе за золотые медали, где выглядит явным фаворитом. Питерский клуб имеет хорошую статистику забитых и пропущенных мячей (49:22) и постарается ее улучшить уже в эти выходные. В прошлой игре РПЛ «Зенит» оказался сильнее «Уфы», а ранее обыграл «Рубин» (3:2).

Информация для ставок

Оба коллектива проиграли всего по одному поединку из последних десяти во всех турнирах

Пять из семи выездных матчей в основное время завершились ничейными результатами

Три из четырех выездных матчей между клубами на поле «Крыльев Советов» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Зенит» выиграл восемь последних матчей у «Крыльев Советов»

Прогноз

Исходя из статистики, «Зенит» имеет огромное преимущество во встречах с «Крыльями Советов». Предполагаем, что и в этот раз чемпион России одержит уверенную победу. Сделать ставку на победу «Зенита» с форой (-1) можно по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Фонбет.