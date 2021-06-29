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КТП — «Ильвс». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (30.06.2021)

сегодня, 00:18

КТП сыграет против «Ильвса» в рамках очередного тура Высшей лиги Финляндии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Ильвс», поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.70. Также можно поставить на победу хозяев поля за 5.00.

Форма команд

КТП идет в этом сезоне на 11-й строчке, набрав четыре балла. Последние матчи с участием этого клуба выглядят не очень хорошо, команда в отвратительной форме и проигрывает всем подряд. Есть надежда, что у клуба наладится игра в ближайшие несколько матчей и она сможет выбраться из зоны вылета, но прямо сейчас КТП выглядит очень слабым соперником для остальных команд.

«Ильвс» расположился на седьмой строчке, набрав 13 баллов. В последних матчах эта команда выглядит неплохо, несмотря на плохие результаты, игра у клуба есть. «Ильвс» выглядит намного предпочтительнее, чем его соперник в лице КТП. Эта команда имеет больше шансов на попадание в топ-5. Следить за этим клубом интересно. Стоит ожидать натиска именно от «Ильвса».

Информация для ставок

  • «Ильвс» выиграл два матча из последних пяти
  • КТП не побеждает пять игр кряду
  • «Ильвс» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — исход с учетом форы КТП (+1) по коэффициенту 1.65. Также можно поставить на ничейный исход или победу КТП за 2.12.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ИТБ 2 «КуПСа» по коэффициенту 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.81 1.47 1.93 1.96 1.51 2.67
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