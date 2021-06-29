КТП — «Ильвс». Прогноз на матч чемпионата Финляндии (30.06.2021)

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сегодня, 00:18

КТП сыграет против «Ильвса» в рамках очередного тура Высшей лиги Финляндии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит матча — «Ильвс», поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.72. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.70. Также можно поставить на победу хозяев поля за 5.00.

Форма команд

КТП идет в этом сезоне на 11-й строчке, набрав четыре балла. Последние матчи с участием этого клуба выглядят не очень хорошо, команда в отвратительной форме и проигрывает всем подряд. Есть надежда, что у клуба наладится игра в ближайшие несколько матчей и она сможет выбраться из зоны вылета, но прямо сейчас КТП выглядит очень слабым соперником для остальных команд.

«Ильвс» расположился на седьмой строчке, набрав 13 баллов. В последних матчах эта команда выглядит неплохо, несмотря на плохие результаты, игра у клуба есть. «Ильвс» выглядит намного предпочтительнее, чем его соперник в лице КТП. Эта команда имеет больше шансов на попадание в топ-5. Следить за этим клубом интересно. Стоит ожидать натиска именно от «Ильвса».

Информация для ставок

«Ильвс» выиграл два матча из последних пяти

КТП не побеждает пять игр кряду

«Ильвс» забил шесть голов в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на эту игру — исход с учетом форы КТП (+1) по коэффициенту 1.65. Также можно поставить на ничейный исход или победу КТП за 2.12.

Ранее букмекеры предложили сделать ставку на ИТБ 2 «КуПСа» по коэффициенту 1.6.