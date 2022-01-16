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Гана – Коморские острова. Прогноз на матч КАН-2022 (18.01.2022)

вчера, 14:27

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет говорит о том, что Гана является безусловным фаворитом данного матча. Ставки на победу номинальных хозяев поля идут по коэффициенту 1.29. В это же время заключить пари на победу Коморских островов можно по высокой котировке 12.50, а вероятность ничьи оценивается в 4.90.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.30 4.90 12.00
1XBET 1.30 4.90 12.00

Аналитики также склоняются к низовому формату этого противостояния. Ставки на ТМ(2,5) голов принимаются по котировке 1.70, ТБ(2,5) – 2.25.

Форма команд

У Ганы сложное турнирное положение накануне последней игры групповой стадии. Сборная допустила поражение от Марокко в стартовом туре (0:1), а затем была зафиксирована ничья в игре с прямым конкурентом в лице Габона (1:1).

Коморские острова уже мысленно прощаются с главным турниром Африканского континента. Скромная сборная не взяла очки в очных встречах с Габоном (0:1) и Марокко (0:2), не сумев забить даже один гол своим соперникам.

Отметим, что две очных встречи оппоненты провели в ходе квалификации ЧМ-2018. Сначала была зафиксирована ничья (0:0) на поле Коморских островов, а затем Гана обыграла соперника на домашней арене со счетом 2:0.

Информация для ставок

  • Соперники сыграли на ТМ(2,5) голов в двух очных встречах
  • В 5 из прошлых 6 матчей Ганы больше двух голов не забивалось
  • Коморские острова сыграли на ТМ(2,5) в четырех последних поединках всех турниров

Прогноз

Сборная Ганы сможет претендовать на проход в плей-офф Кубка Африканских Наций только в случае победы в предстоящей игре. При этом атака ганской команды выглядела очень блекло в предыдущих поединках, поэтому в игре против Коморских островов фаворит должен добиться успеха без голевой феерии. Рекомендуем комбинированную ставку на победу Ганы и ТМ(3,5) голов, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.72.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.69 2.27
1XBET 1.69 2.27
Все комментарии
q6rcj5e72u6y
q6rcj5e72u6y
вчера в 16:29
Гана одержит победу.
2nwffyf94ywv
2nwffyf94ywv
вчера в 15:28
Гана выиграет матч.
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