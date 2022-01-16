Гана – Коморские острова. Прогноз на матч КАН-2022 (18.01.2022)

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вчера, 14:27

Ставки букмекеров

Линия букмекерской конторы Фонбет говорит о том, что Гана является безусловным фаворитом данного матча. Ставки на победу номинальных хозяев поля идут по коэффициенту 1.29. В это же время заключить пари на победу Коморских островов можно по высокой котировке 12.50, а вероятность ничьи оценивается в 4.90.

Аналитики также склоняются к низовому формату этого противостояния. Ставки на ТМ(2,5) голов принимаются по котировке 1.70, ТБ (2,5) – 2.25.

Форма команд

У Ганы сложное турнирное положение накануне последней игры групповой стадии. Сборная допустила поражение от Марокко в стартовом туре (0:1), а затем была зафиксирована ничья в игре с прямым конкурентом в лице Габона (1:1).

Коморские острова уже мысленно прощаются с главным турниром Африканского континента. Скромная сборная не взяла очки в очных встречах с Габоном (0:1) и Марокко (0:2), не сумев забить даже один гол своим соперникам.

Отметим, что две очных встречи оппоненты провели в ходе квалификации ЧМ -2018. Сначала была зафиксирована ничья (0:0) на поле Коморских островов, а затем Гана обыграла соперника на домашней арене со счетом 2:0.

Информация для ставок

Соперники сыграли на ТМ(2,5) голов в двух очных встречах

В 5 из прошлых 6 матчей Ганы больше двух голов не забивалось

Коморские острова сыграли на ТМ(2,5) в четырех последних поединках всех турниров

Прогноз

Сборная Ганы сможет претендовать на проход в плей-офф Кубка Африканских Наций только в случае победы в предстоящей игре. При этом атака ганской команды выглядела очень блекло в предыдущих поединках, поэтому в игре против Коморских островов фаворит должен добиться успеха без голевой феерии. Рекомендуем комбинированную ставку на победу Ганы и ТМ(3,5) голов, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.72.