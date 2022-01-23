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Гвинея – Гамбия. Прогноз на матч КАН-2022 (24.01.2022)

вчера, 13:26

Ставки букмекеров

В этой паре букмекеры больше ценят сборную Гвинеи. Ставки на победу номинальных хозяев в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 2.16. За ничью в этой игре предложена котировка 2.99, а победа Гамбии доступна по цене 3.82.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет 2.12 2.90 4.20
Мелбет 2.16 2.88 4.08
1XBET 2.16 2.88 4.08
BetBoom 2.17 2.88 4.17

Аналитики также убеждены, что команды сыграют в осторожном формате. Исход ТМ(2,5) голов доступен в линии по котировке 1.35, ТБ(2,5) – 2.80.

Форма команд

Гвинея прошла в плей-офф турнира со второй строчки квартета B. В трех поединках сборная смогла набрать четыре очка, обыграв Малави с минимальным счетом (1:0), а также сыграв вничью с Сенегалом (0:0). А в последнем туре групповой стадии сборная неожиданно уступила Зимбабве (1:2).

Гамбия оказалась одним из главных открытий группового раунда КАН-2022. Сборная завершила выступления в квартете без поражений, пополнив счет на семь баллов. Гамбийцам удалось набрать по три очка в очных противостояниях с Мавританией и Тунисом, который были обыграны с одинаковым счетом 1:0, а в игре против Мали команда довольствовалась ничейным исходом.

К вышесказанному добавим, что предстоящий матч станет первым очным противостоянием национальных команд Гвинеи и Гамбии. Прежде соперники не пересекались даже в товарищеских играх.

Информация для ставок

  • Сборная Гвинеи не пропускала голы в 3 из последних 4 матчей всех турниров
  • В 4 предыдущих поединках Гамбии сыграла ставка на ТМ(2,5) голов
  • Сборная Гамбии не проигрывала в 4 из последних 5 матчей всех соревнований

Прогноз

Выступления Гвинеи на групповой стадии оставили массу вопросов, тогда, как Гамбия сыграла выше всяких похвал. Учитывая, что гамбийцы надежно действуют в защите (один пропущенных гол за три игры на турнире), рекомендуем воспользоваться ставкой на Х2. В букмекерской конторе Фонбет такой исход доступен по коэффициенту 1.70.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 1.35 3.04
1XBET 1.35 3.04
Все комментарии
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m9xxa4srmn23
вчера в 21:18
Гвинея выиграет матч.
6v397pfdyy4w
6v397pfdyy4w
вчера в 13:29
Гвинея одержит победу.
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