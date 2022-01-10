Кабо-Верде – Буркина-Фасо. Прогноз на матч КАН-2022 (13.01.2022)

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вчера, 12:38

Ставки букмекеров

В грядущем противостоянии букмекеры симпатизируют номинальным гостям. Ставки на победу сборной Буркина-Фасо в БК Фонбет можно разместить по коэффициенту 2.32. Вероятность ничейного исхода аналитики оценили в 3.00, а победа Кабо-Верде идет по котировке 3.40.

Также сервис предложил такую линию на результативность матча: исход ТМ(2,5) голов можно сыграть по коэффициенту 1.40, ТБ (2,5) – 2.75.

Форма команд

Старт Кубка Африканских Наций 2022 года получился для Кабо-Верде успешным. В первой игре групповой стадии эта сборная встречалась с прямым конкурентом в лице Эфиопии. Оформить три очка в дебютном поединке сборная Кабо-Верде смогла благодаря единственному голу, который под занавес первого тайма организовал полузащитник Жулиу Тавареш.

У Буркина-Фасо в стартовом туре групповой стадии был более грозный соперник в лице Камеруна, который является не только хозяином турнира, но и очевидным фаворитом квартета. Несмотря на это, сборная Буркина-Фасо сумела открыть счет в игре, но неосторожная игра в защите привела к двум пенальти, которые соперник хладнокровно реализовал – поражение 1:2.

Отметим, что последняя очная встреча команд дотирована 2017 годом. Тогда на стадии квалификации Чемпионата мира сборная Буркина-Фасо крупно победила Кабо-Верде со счетом 4:0.

Информация для ставок

В пяти прошлых очных встречах команд трижды побеждала сборная Кабо-Верде и дважды Буркина-Фасо

Серия без поражений сборной Кабо-Верде длится пять матчей – четыре победы и одна ничья

Соперники сыграли на ТМ(2,5) голов в 3 из прошлых 5 очных матчей

Прогноз

Турнирное положение обязует сборную Буркина-Фасо играть исключительно на победу в предстоящем матче. В связи с этим, команда Кабо-Верде наверняка сыграет от соперника, сделав ставку на контратаки и надежную защиту. Поэтому, рекомендуем заключить пари на двойной шанс номинальных хозяев (1Х), который в букмекерской конторе Фонбет доступен по коэффициенту 1.60.