Сенегал – Экваториальная Гвинея. Прогноз на матч КАН-2022 (30.01.2022)

1643366398

вчера, 13:39

Ставки букмекеров

Аналитики считают Сенегал очевидным фаворитом этого противостояния. Ставки на победу номинальных хозяев поля в линии букмекерской конторы Фонбет идут по коэффициенту 1.57, а шансы Экваториальной Гвинеи одержать победу оцениваются в 8.10. При этом за ничью предложена котировка 3.45.

При этом эксперты убеждены, что сборные установят лимит на забитые голы в очном матче. Ставки на ТМ(2,5) голов доступны по котировке 1.33, ТБ (2,5) – 3.15.

Форма команд

Сенегал не испытал проблем в 1/8 финала. Сборная забила дважды Кабо-Верде (2:0), проведя четвертый сухой поединок на турнире.

Напомним, что в своей группе Сенегал стартовал с натужной победы над Зимбабве (1:0), а затем команда два раза кряду сыграла вничью 0:0 со своими соперниками – Гвинея и Малави.

Экваториальная Гвинея продолжает приятно удивлять своих болельщиков. В предыдущей стадии плей-офф Кубка Африки команда сенсационно прошла Мали, обыграв оппонента по итогам серии пенальти (1:0).

При этом групповую стадию турнира Экваториальная Гвинея начала с поражения от Кот-д'Ивуара (0:1), но затем команда последовательно со счетом 1:0 обыграла Алжир и Сьерра-Леоне.

Информация для ставок

Сенегал побеждал соперника в двух прошлых очных встречах – 1:0 и 3:0

У Сенегала нет поражений в 15 прошлых матчей всех турниров

Экваториальная Гвинея сыграла на ТМ(2,5) голов в 9 прошлых матчах всех соревнований

Прогноз

Сенегал превосходит в классе Экваториальную Гвинею, которая и так уже задержалась на турнире. Поэтому, рекомендуем воспользоваться комбинированной ставкой на победу Сенегала и ТМ(3,5) голов, которая в линии БК Фонбет идет по коэффициенту 1.65.