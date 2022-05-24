«Атлетико» Минейро – «Толима». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (26.05.2022)

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24 мая 2022, 11:59

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет опубликовала следующую линию ставок на эту игру: победа «Атлетико» Минейро идет в линии по коэффициенту 1.37, который делает хозяев очевидным фаворитом. Поставить на ничью можно по цене 4.00, а победа «Толимы» играется по котировке 9.50.

Эксперты также рассматривают эту встречу, как результативный матч. Сыграть ТБ (2,5) гола можно по котировке 1.82, ТМ(2,5) – 1.96.

Форма команд

Футболисты «Атлетико» Минейро гарантировали себе проход в 1/8 финала Кубка. Бразильский клуб одержал три победы и две ничьи в квартете, набрав суммарно 11 очков.

В активе «Атлетико» две победы кряду, которые были добыты в противостояниях с «Америкой» (2:1) и «Индепендьенте дель Валье» (3:1). Атака команды на групповом этапе турнира организовала девять голов, а защита допустила четыре пропущенных мяча.

«Толимо» занимает второе место квартета, имея на балансе восемь баллов. Чтобы гарантировать себе вторую строчку и выход в плей-офф, колумбийскому клубу нужно не проиграть в предстоящем матче.

В предыдущем туре Кубка Либертадорес «Тоилам» расписала мировую с «Америкой» (2:2), а прежде команда добилась минимальной победы над «Индепендьенте дель Валье» в домашних условиях (1:0).

Информация для ставок

«Атлетико» Минейро выиграл 3 прошлых матча во всех турнирах

«Толима» не побеждала в 4 из прошлых 5 матчей всех соревнований

«Атлетико» Минейро сыграл на ТБ (2,5) гола в 4 из прошлых 5 домашних матчей

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