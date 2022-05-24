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«Атлетико» Минейро – «Толима». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (26.05.2022)

24 мая 2022, 11:59
Атлетико Минейро

Ставки букмекеров

Букмекерская контора Фонбет опубликовала следующую линию ставок на эту игру: победа «Атлетико» Минейро идет в линии по коэффициенту 1.37, который делает хозяев очевидным фаворитом. Поставить на ничью можно по цене 4.00, а победа «Толимы» играется по котировке 9.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.414.0210.79
Фонбет 1.37 4.20 12.00
Мелбет 1.30 4.44 12.50
1XBET 1.41 3.98 10.50
BetBoom 1.33 4.44 11.86

Эксперты также рассматривают эту встречу, как результативный матч. Сыграть ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.82, ТМ(2,5) – 1.96.

Форма команд

Футболисты «Атлетико» Минейро гарантировали себе проход в 1/8 финала Кубка. Бразильский клуб одержал три победы и две ничьи в квартете, набрав суммарно 11 очков.

В активе «Атлетико» две победы кряду, которые были добыты в противостояниях с «Америкой» (2:1) и «Индепендьенте дель Валье» (3:1). Атака команды на групповом этапе турнира организовала девять голов, а защита допустила четыре пропущенных мяча.

«Толимо» занимает второе место квартета, имея на балансе восемь баллов. Чтобы гарантировать себе вторую строчку и выход в плей-офф, колумбийскому клубу нужно не проиграть в предстоящем матче.

В предыдущем туре Кубка Либертадорес «Тоилам» расписала мировую с «Америкой» (2:2), а прежде команда добилась минимальной победы над «Индепендьенте дель Валье» в домашних условиях (1:0).

Информация для ставок

  • «Атлетико» Минейро выиграл 3 прошлых матча во всех турнирах
  • «Толима» не побеждала в 4 из прошлых 5 матчей всех соревнований
  • «Атлетико» Минейро сыграл на ТБ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 домашних матчей

Прогноз

Советуем воспользоваться ставкой на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Фонбет, которая стабильно проходит в домашних поединках «Атлетико» Минейро.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.70 1.48 1.88 1.95 1.50 2.63
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 2.03 1.85
1XBET 2.07 1.86
Все комментарии
8m4sn2p2stnp
8m4sn2p2stnp
24 мая в 18:57
Фаворит матча футбольный клуб «Атлетико» Минейро
nqxpgura7ryy
nqxpgura7ryy
24 мая в 18:56
Победу одержит футбольный клуб «Атлетико» Минейро
asraeil
asraeil
24 мая в 13:35
Игра на три результата
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