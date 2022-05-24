«Атлетико» Минейро – «Толима». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (26.05.2022)

Ставки букмекеров
Букмекерская контора Фонбет опубликовала следующую линию ставок на эту игру: победа «Атлетико» Минейро идет в линии по коэффициенту 1.37, который делает хозяев очевидным фаворитом. Поставить на ничью можно по цене 4.00, а победа «Толимы» играется по котировке 9.50.
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1 : 2
завершен
26 мая 2022, 03:00
четверг
Эксперты также рассматривают эту встречу, как результативный матч. Сыграть ТБ(2,5) гола можно по котировке 1.82, ТМ(2,5) – 1.96.
Форма команд
Футболисты «Атлетико» Минейро гарантировали себе проход в 1/8 финала Кубка. Бразильский клуб одержал три победы и две ничьи в квартете, набрав суммарно 11 очков.
В активе «Атлетико» две победы кряду, которые были добыты в противостояниях с «Америкой» (2:1) и «Индепендьенте дель Валье» (3:1). Атака команды на групповом этапе турнира организовала девять голов, а защита допустила четыре пропущенных мяча.
«Толимо» занимает второе место квартета, имея на балансе восемь баллов. Чтобы гарантировать себе вторую строчку и выход в плей-офф, колумбийскому клубу нужно не проиграть в предстоящем матче.
В предыдущем туре Кубка Либертадорес «Тоилам» расписала мировую с «Америкой» (2:2), а прежде команда добилась минимальной победы над «Индепендьенте дель Валье» в домашних условиях (1:0).
Информация для ставок
- «Атлетико» Минейро выиграл 3 прошлых матча во всех турнирах
- «Толима» не побеждала в 4 из прошлых 5 матчей всех соревнований
- «Атлетико» Минейро сыграл на ТБ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 домашних матчей
Прогноз
Советуем воспользоваться ставкой на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Фонбет, которая стабильно проходит в домашних поединках «Атлетико» Минейро.