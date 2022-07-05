«Фламенго» — «Толима». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (07.07.2022)

Ставки букмекеров
«Фламенго» идет очевидным фаворитом этой игры. Шансы хозяев на победу букмекерская контора Лига Ставок оценила по коэффициенту 1.42. Поставить на ничью можно с ценой 4.20, а победа «Толимы» доступна по котировке 6.80.
С возможной результативностью в этой встрече букмекер не определяется. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) гола играются по одинаковым котировкам 1.87.
Форма команд
«Фламенго» победил «Толиму» в гостевой игре с минимальным счетом (1:0). Представитель Бразилии забил единственный гол в дебюте первого тайма и в итоге удержал преимущество над оппонентом.
Затем игроки «Фламенго» продлили победную серию до трех противостояний во всех турниров. В бразильской Серии A им удалось одолеть на выезде «Сантос» (2:1).
«Толима» завершила чемпионат Колумбии финальным матчем-плей-офф против «Атлетико» Насьональ, в котором команда упустила возможность завоевать титул, уступив сопернику по сумме двух встреч – 2:1 и 1:3.
Информация для ставок
- «Фламенго» выиграл 7 из прошлых 10 домашних матчей всех турниров
- «Толима» проиграла 2 из последних 3 гостевых поединков
- «Фламенго» не пропускал голы в 2 из предыдущих 3 поединков
Прогноз
Последние матчи «Фламенго» провел не только продуктивно в атаке, но и надежно в обороне. Поэтому, советуем поставить на фору (-1) гол на хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.