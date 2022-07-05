«Фламенго» — «Толима». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (07.07.2022)

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05 июля 2022, 12:55

Ставки букмекеров

«Фламенго» идет очевидным фаворитом этой игры. Шансы хозяев на победу букмекерская контора Лига Ставок оценила по коэффициенту 1.42. Поставить на ничью можно с ценой 4.20, а победа «Толимы» доступна по котировке 6.80.

С возможной результативностью в этой встрече букмекер не определяется. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) гола играются по одинаковым котировкам 1.87.

Форма команд

«Фламенго» победил «Толиму» в гостевой игре с минимальным счетом (1:0). Представитель Бразилии забил единственный гол в дебюте первого тайма и в итоге удержал преимущество над оппонентом.

Затем игроки «Фламенго» продлили победную серию до трех противостояний во всех турниров. В бразильской Серии A им удалось одолеть на выезде «Сантос» (2:1).

«Толима» завершила чемпионат Колумбии финальным матчем-плей-офф против «Атлетико» Насьональ, в котором команда упустила возможность завоевать титул, уступив сопернику по сумме двух встреч – 2:1 и 1:3.

Информация для ставок

«Фламенго» выиграл 7 из прошлых 10 домашних матчей всех турниров

«Толима» проиграла 2 из последних 3 гостевых поединков

«Фламенго» не пропускал голы в 2 из предыдущих 3 поединков

Прогноз

Последние матчи «Фламенго» провел не только продуктивно в атаке, но и надежно в обороне. Поэтому, советуем поставить на фору (-1) гол на хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.