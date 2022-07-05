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«Фламенго» — «Толима». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (07.07.2022)

05 июля 2022, 12:55
Фламенго

Ставки букмекеров

«Фламенго» идет очевидным фаворитом этой игры. Шансы хозяев на победу букмекерская контора Лига Ставок оценила по коэффициенту 1.42. Поставить на ничью можно с ценой 4.20, а победа «Толимы» доступна по котировке 6.80.

Кубок Либертадорес 2022
Фламенго
Депортес Толима
ВыигрышВыигрышВыигрышНичьяВыигрыш
7 : 1
завершен
07 июля 2022, 03:30
четверг
1 - 0
Первый матч
ПроигрышВыигрышНичьяВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Мелбет 1.37 4.74 7.90
1XBET 1.35 4.84 8.30
BetBoom 1.38 4.80 9.40

С возможной результативностью в этой встрече букмекер не определяется. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) гола играются по одинаковым котировкам 1.87.

Форма команд

«Фламенго» победил «Толиму» в гостевой игре с минимальным счетом (1:0). Представитель Бразилии забил единственный гол в дебюте первого тайма и в итоге удержал преимущество над оппонентом.

Затем игроки «Фламенго» продлили победную серию до трех противостояний во всех турниров. В бразильской Серии A им удалось одолеть на выезде «Сантос» (2:1).

«Толима» завершила чемпионат Колумбии финальным матчем-плей-офф против «Атлетико» Насьональ, в котором команда упустила возможность завоевать титул, уступив сопернику по сумме двух встреч – 2:1 и 1:3.

Информация для ставок

  • «Фламенго» выиграл 7 из прошлых 10 домашних матчей всех турниров
  • «Толима» проиграла 2 из последних 3 гостевых поединков
  • «Фламенго» не пропускал голы в 2 из предыдущих 3 поединков

Прогноз

Последние матчи «Фламенго» провел не только продуктивно в атаке, но и надежно в обороне. Поэтому, советуем поставить на фору (-1) гол на хозяев по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
Все комментарии
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37tmva24p7wy
05 июля в 19:24
Фаворит матча «Фламенго»
5qqnzbnvwwrq
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05 июля в 15:10
Победу одержит «Фламенго»
shlomo2
shlomo2
05 июля в 14:46
Хозяева своего не упустят
Гость
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