«Фламенго» — «Спортинг Кристалл». Прогноз на матч Кубка Либертадорес (25.05.2022)

1653307092

23 мая 2022, 14:58

Ставки букмекеров

У аналитиков букмекерской конторы Фонбет нет сомнений в победе «Фламенго». Ставки с таким условием принимаются по коэффициенту 1.10. Поставить на ничью можно по цене 9.00, а победа «Спортинг Кристалл» играется по котировке 18.00.

Анализ линии голов свидетельствует в пользу результативного формата этой встречи. Пари на ТБ (2,5) можно заключить по котировке 1.40, ТМ(2,5) – 2.50.

Форма команд

Футболисты «Фламенго» ударно провели пять туров на групповой стадии Кубка Либертадорес. Заработав 13 очков, представитель Бразилии гарантировал себе проход в плей-офф с первой строчки.

Четвертую победу в соревнованиях «Фламенго» взяли в предыдущем туре, обыграв на домашней арене «Универсидад» (3:0). Выделим, что атака команды за пять матчей организовала 13 голов, а защита пропустила только пять мячей.

«Спортинг Кристалл» расположился на последнем месте группы H. Заработав всего два балла за пять туров, представитель Перу лишился шансов пройти в 1/8 финала Кубка Либертадорес. При этом в двух последних матчах квартета команда сыграла вничью с «Тальерес» (0:0) и «Универсидадом» (1:1), при трех стартовых поражениях.

Информация для ставок

«Фламенго» выиграл и не пропустил голы в 3 прошлых матчах на домашней арене

«Спортинг Кристалл» выиграл только один из прошлых 5 гостевых матчей всех турниров

Атака «Фламенго» забивала минимум 2 гола в 3 из предыдущих 4 матчей

Прогноз

Фактор домашней арены, подбор футболистов и класс – все эти аспекты свидетельствуют в пользу уверенной победы хозяев. Предлагаем сыграть ставку на фору «Фламенго» (-1,5) гола по коэффициенту 1.40 в БК Фонбет.