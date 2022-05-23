«Универсидад» Католика – «Тальерес» Кордоба. Прогноз на матч Кубка Либертадорес (25.05.2022)

1653306498

23 мая 2022, 14:48

Ставки букмекеров

Статус небольшого фаворита в этой игре на себе примеряют хозяева поля. Разместить ставки на победу «Универсидада» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.20. Шансы того, что команды сыграют вничью оцениваются в 3.20, а победа «Тальереса» идет по котировке 3.05.

При этом эксперты убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ТМ(2,5) играется по цене 1.70, ТБ (2,5) – 2.05.

Форма команд

«Универсидад» занимает третье место в группе H. Заработав за пять туров только четыре очка, клуб лишился возможности квалифицироваться в плей-офф Кубка Либертадорес. При этом у команды остаются шансы сыграть в Южноамериканском кубке.

Единственную победу в квартете «Универсидад» взял в домашней игре против «Спортинга Кристалл» (2:1), а в предыдущем туре соревнований команда без боя уступила в гостях лидеру рейтинга «Фламенго» (0:3).

«Тальерес» завершит выступления на групповой стадии Кубка Либертадорес на второй позиции турнирной таблицы. Заработав восемь очков за пять туров, представитель Аргентины гарантировал себе выход в плей-офф.

Две последних игры квартета футболисты «Тальереса» завершили вничью, разделив очки с «Фламенго» (2:2) и «Спортингом Кристалл» (0:0).

Информация для ставок

«Универсидад» не проигрывал в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле

«Универсидад» сыграл на ТБ (2,5) гола в 3 из последних 5 матчей на домашней арене

(2,5) гола в 3 из последних 5 матчей на домашней арене Ставка ТБ (2,5) гола выиграла в 5 из предыдущих 6 гостевых матчей «Тальереса»

Прогноз