«Универсидад» Католика – «Тальерес» Кордоба. Прогноз на матч Кубка Либертадорес (25.05.2022)

Ставки букмекеров
Статус небольшого фаворита в этой игре на себе примеряют хозяева поля. Разместить ставки на победу «Универсидада» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 2.20. Шансы того, что команды сыграют вничью оцениваются в 3.20, а победа «Тальереса» идет по котировке 3.05.
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0 : 1
завершен
25 мая 2022, 03:30
среда
При этом эксперты убеждены, что команды установят лимит на забитые голы. Вариант ТМ(2,5) играется по цене 1.70, ТБ(2,5) – 2.05.
Форма команд
«Универсидад» занимает третье место в группе H. Заработав за пять туров только четыре очка, клуб лишился возможности квалифицироваться в плей-офф Кубка Либертадорес. При этом у команды остаются шансы сыграть в Южноамериканском кубке.
Единственную победу в квартете «Универсидад» взял в домашней игре против «Спортинга Кристалл» (2:1), а в предыдущем туре соревнований команда без боя уступила в гостях лидеру рейтинга «Фламенго» (0:3).
«Тальерес» завершит выступления на групповой стадии Кубка Либертадорес на второй позиции турнирной таблицы. Заработав восемь очков за пять туров, представитель Аргентины гарантировал себе выход в плей-офф.
Две последних игры квартета футболисты «Тальереса» завершили вничью, разделив очки с «Фламенго» (2:2) и «Спортингом Кристалл» (0:0).
Информация для ставок
- «Универсидад» не проигрывал в 3 из прошлых 4 матчей на своем поле
- «Универсидад» сыграл на ТБ(2,5) гола в 3 из последних 5 матчей на домашней арене
- Ставка ТБ(2,5) гола выиграла в 5 из предыдущих 6 гостевых матчей «Тальереса»
Прогноз
Для гарантии второго места, футболистам «Универсидада» нужно побеждать в этом матче, играя с прицелом на атаку. Поэтому, рекомендуем ставку на ТБ(2) гола по коэффициенту 1.60 в БК Фонбет.