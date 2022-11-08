«Кёльн» — «Байер» Прогноз на матч Бундеслиги (09.11.2022)

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вчера, 10:12

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Байера» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.2. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.65, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по 3.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.62. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 2.3. Ставка на «обе забьют» составляет 1.55.

Форма команд

«Кельн» выиграл только один матч из пяти последних туров в Бундеслиге, что существенно повлияло на положение команды в турнирной таблице. Теперь «козлы» идут только на 12 месте с 17 очками, а также не смогли пройти в плей-офф Лиги Конференций, что делает положение клуба еще более удручающим. В прошлой игре «Кельн» проиграл на выезде «Фрайбургу» (0:2), а в Лиге Конференций сыграл вничью с «Ниццей» (2:2).

«Байер» смог пробиться в Лигу Европы, что является неплохим результатом, учитывая, что кризис у команды постепенно проходит, о чем говорит разгром бывшего лидера Бундеслиги «Униона» (5:0). Теперь «фармацевты» постараются продвинуться еще дальше, ведь 14 место с 12 пунктами не является тем результатом, который ждут от Хаби Алонсо на посту главного тренера. Последний матч в Лиге Чемпионов команда закончила вничью с «Брюгге» (0:0).

Информация для ставок

«Кельн» выиграл только три матча из десяти последних во всех турнирах

Три из пяти последних матчей «Байера» завершились ничейным результатом

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Команды проводят достаточно результативно большинство личных встреч, поэтому мы практически не сомневаемся в большом количестве забитых мячей. Сделать ставку на тотал больше 2.5 можно по коэффициенту 1.62 в букмекерской конторе Лига Ставок.