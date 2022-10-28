«Кельн» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (30.10.2022)

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вчера, 10:58

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35 В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 2.9 Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Кельн» показывает средние результаты в чемпионате Германии и закономерно занимает 10 место с 16 баллами в активе. Чтобы претендовать на более высокие места, команде необходимо поработать над ошибками и улучшит реализацию моментов. Два последних поединка «Кельна» в Бундеслиге завершились разгромом от «Майнца» (0:5) и домашней победой над «Аугсбургом» (3:2).

«Хоффенхайм» выиграл только один матч из пяти последних в Бундеслиге и это повлекло за собой понижение в турнирной таблице. Сейчас команда обосновалась на седьмой позиции с 17 баллами, однако отставание от лидера составляет шесть пунктов, поэтому несколько успешных поединков могут резко венуть ее в группу лидеров. В прошлом матче чемпионата «Хоффенхайм» уступил на своем поле «Баварии» (0:2), а ранее разгромил «Шальке-04» в кубке Германии (5:1).

Информация для ставок

«Кельн» набрал семь очков в пяти последних турах чемпионата Германии

«Хоффенхайм» проиграл на выезде только три матча из десяти последних

«Кельн» проиграл девять из десяти последних поединков с «Хоффенхаймом»

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Кельн» очень плохо выступает в личных встречах с «Хоффенхаймом», и мы предполагаем, что такая тенденция продлится и на это противостояние. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.