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«Кельн» — «Хоффенхайм». Прогноз на матч Бундеслиги (30.10.2022)

вчера, 10:58
Хоффенхайм

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами букмекеры называют гостей, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.35 В случае победы «Кельна», зайдет коэффициент 2.9 Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.55.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.743.592.64
Лига Ставок 3.15 3.60 2.23
Мелбет 3.34 3.70 2.24
1XBET 3.34 3.70 2.24

Также в линии букмекеры предлагают 1.88 за ТБ 3 и ТМ 3 по коэффициенту 1.92. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.57.

Форма команд

«Кельн» показывает средние результаты в чемпионате Германии и закономерно занимает 10 место с 16 баллами в активе. Чтобы претендовать на более высокие места, команде необходимо поработать над ошибками и улучшит реализацию моментов. Два последних поединка «Кельна» в Бундеслиге завершились разгромом от «Майнца» (0:5) и домашней победой над «Аугсбургом» (3:2).

«Хоффенхайм» выиграл только один матч из пяти последних в Бундеслиге и это повлекло за собой понижение в турнирной таблице. Сейчас команда обосновалась на седьмой позиции с 17 баллами, однако отставание от лидера составляет шесть пунктов, поэтому несколько успешных поединков могут резко венуть ее в группу лидеров. В прошлом матче чемпионата «Хоффенхайм» уступил на своем поле «Баварии» (0:2), а ранее разгромил «Шальке-04» в кубке Германии (5:1).

Информация для ставок

  • «Кельн» набрал семь очков в пяти последних турах чемпионата Германии
  • «Хоффенхайм» проиграл на выезде только три матча из десяти последних
  • «Кельн» проиграл девять из десяти последних поединков с «Хоффенхаймом»
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Кельн» очень плохо выступает в личных встречах с «Хоффенхаймом», и мы предполагаем, что такая тенденция продлится и на это противостояние. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 2.35 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.31 1.25 2.51 1.58 2.00 1.90
Лига Ставок 2.41 1.55 1.93 1.85
Мелбет 2.32 1.55
1XBET 2.32 1.55
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Vladimir Polovenko
Vladimir Polovenko
сегодня в 16:25
П2
Гость
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