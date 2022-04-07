«Кельн» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (09.04.2022)

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вчера, 18:04

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами в этой встрече букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.5. В случае победы «Майнца» зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Также в линии букмекеры предлагают 1.91 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Майнц» в последних турах разочаровывает своих болельщиков и смог одержать одну победу в пяти матчах чемпионата Германии. Коллектив является типичным середняком Бундеслиги и может доигрывать спокойно сезон, имея в активе 38 очков и занимая десятое место в турнирной таблице. Матч с «Кельном» обещает быть интересным и напряженным, ведь встреча противостояний команд довольно интересная. В прошлом туре «Майнц» проиграл «Аугсбургу» (1:2), а ранее разошелся миром с «Боруссией» М (1:1).

«Кельн» после успешного старта в новом сезоне, существенно сдал свои позиции и опустился уже на 8 место. Команда набрала только пять очков в последних пяти турах Бундеслиги и отстает от зоны еврокубков всего на пять баллов. Чтобы побороться за более высокие места, коллективу необходимо выигрывать предстоящие поединки и надеяться на осечки прямых конкурентов. В прошлом туре «Кельн» проиграл «Униону» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Боруссией» Д (1:1).

Информация для ставок

«Кельн» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах, а «Майнц» одержал три победы

«Майнц» не может одержать победу на выезде уже 10 поединков подряд

«Кельн» одержал три победы из десяти последних матчей с «Майнцом»

Шесть из семи последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Кельн» еще оставляет за собой шансы побороться за еврокубки и постарается с первых минут захватить преимущество и довести матч до уверенной победы. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.5.