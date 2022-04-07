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«Кельн» — «Майнц». Прогноз на матч Бундеслиги (09.04.2022)

вчера, 18:04
Майнц

Ставки букмекеров

Небольшими фаворитами в этой встрече букмекеры называют хозяев, поставить на победу которых, можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.5. В случае победы «Майнца» зайдет коэффициент 2.9. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.4.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.513.403.03
Фонбет 2.45 3.35 2.90
Мелбет 2.50 3.60 2.96
BetBoom 2.49 3.38 2.98

Также в линии букмекеры предлагают 1.91 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по 1.95. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Майнц» в последних турах разочаровывает своих болельщиков и смог одержать одну победу в пяти матчах чемпионата Германии. Коллектив является типичным середняком Бундеслиги и может доигрывать спокойно сезон, имея в активе 38 очков и занимая десятое место в турнирной таблице. Матч с «Кельном» обещает быть интересным и напряженным, ведь встреча противостояний команд довольно интересная. В прошлом туре «Майнц» проиграл «Аугсбургу» (1:2), а ранее разошелся миром с «Боруссией» М (1:1).

«Кельн» после успешного старта в новом сезоне, существенно сдал свои позиции и опустился уже на 8 место. Команда набрала только пять очков в последних пяти турах Бундеслиги и отстает от зоны еврокубков всего на пять баллов. Чтобы побороться за более высокие места, коллективу необходимо выигрывать предстоящие поединки и надеяться на осечки прямых конкурентов. В прошлом туре «Кельн» проиграл «Униону» (0:1), а ранее сыграл вничью с «Боруссией» Д (1:1).

Информация для ставок

  • «Кельн» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах, а «Майнц» одержал три победы
  • «Майнц» не может одержать победу на выезде уже 10 поединков подряд
  • «Кельн» одержал три победы из десяти последних матчей с «Майнцом»
  • Шесть из семи последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

«Кельн» еще оставляет за собой шансы побороться за еврокубки и постарается с первых минут захватить преимущество и довести матч до уверенной победы. Рекомендуем сделать ставку на успех хозяев в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.5.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.95 1.47 1.96 1.94 1.56 2.61
Фонбет 1.90 1.90
Мелбет 1.97 1.97
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:00
Победа команды "Кёльн" и тотал меньше 2,5 в этом матче. Удачи
shlomo
shlomo
вчера в 18:14
Не может отметиться результативным двойничком и Кельн уже в аж 8-ми турах кряду, превратившись на глазах в очень прагматичную и осторожную команду, которая даже в выигрышных встречах вела себя сдержанно впереди. Считаю, что скрупулезная наступательная тенденция "козлов" продолжится и в этом поединке, вместе с заходом ставки на ИТМ 1 (1.5) за неплохой коэффициент!
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