«Лацио» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (19.09.2023)

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вчера, 13:52

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение гостям в этом поединке. На победу «Атлетико» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.55. Ничейный результат котируется по 3.3, а победа «Лацио» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.95.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.1. Букмекеры не верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.75. Ставка на «обе забьют» составляет 1.8.

Форма команд

«Лацио» вернулся в Лигу Чемпионов благодаря серебряным медалям Серии А прошлого сезона. Команда имеет хороший подбор футболистов и под руководством Маурицио Сарри постарается выйти в плей-офф. В матче с прямым конкурентов за плей-офф на своем стадионе хозяева постараются как минимум не проиграть подопечным Диего Симеоне, а то и вовсе набрать все три балла. В прошлом туре «Лацио» проиграл на выезде «Ювентусу» (1:3), а ранее переиграл чемпионате Италии «Наполи» (2:1).

«Атлетико» в прошлом сезоне вовсе занял последнее место в группе Лиги Чемпионов и теперь обязан реабилитироваться перед своими болельщиками. Диего Симеоне старается перестроить игру команды на более атакующий стиль и иногда это выходит провалами в определенных матчах, как с «Валенсией» (0:3). В игре с «Лацио», гостям из Мадрида очень важно набрать очки, чтобы к другим соперникам подойти как минимум не в статусе аутсайдера. Еще в одной встрече «матрасники» разгромили на выезде «Райо Вальекано» (7:0).

Информация для ставок

«Атлетико» проиграл лишь два поединка из десяти последних во всех турнирах

Римский клуб уступил в пяти из семи последних матчей

«Атлетико» выиграл три последних встречи у «Лацио»

Три из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 1.5 мяча

Прогноз

Предполагаем, что матч будет примерно равным, но без большого количества голевых моментов. Рекомендуем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей по коэффициенту 1.75 в букмекерской конторе Лига Ставок.