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«Лацио» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.01.2022)

04 января 2022, 11:42

Ставки букмекеров

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.614.625.30
Фонбет 1.60 4.50 5.10
Мелбет 1.66 4.58 5.15
1XBET 1.66 4.58 5.15
BetBoom 1.57 4.55 5.52

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Лацио» с форой в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.6. Поверить в ничейный результат предлагают по 4.48, а победа «Эмполи» порадует игроков коэффициентом 5.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.5. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.55. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.66.

Форма команд

«Лацио» после 19 туров расположился на восьмой строчке и данный результат не соответствует тем задачам, которые ставились руководством перед началом сезона. Конечно, еще есть время все исправить, тем более в последних двух турах, кажется, коллектив сумел найти свою игру и без проблем обыграл «Дженоа» и «Венецию» с одинаковым счетом (3:1).

«Эмполи» после затяжной беспроигрышной серии все-таки проиграл в последнем туре на выезде «Милану». Обе команды продемонстрировали яркий атакующий футбол, но больше забить удалось именно миланскому клубу, на табло был зафиксирован счет (2:4). Теперь команда коллектив занимает девятое место с отставанием в четыре очка от своего нынешнего соперника.

Информация для ставок

  • Семь из восьми последних матчей с участием «Лацио» завершились результатом ТБ 2.5
  • «Эмполи» забивает на выезде в семи играх кряду
  • Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»
  • «Лацио» выиграл лишь один из четырех последних домашних поединков

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом домашнего коллектива. «Лацио» будет доминировать все 90 минут, но наверняка столкнется сопротивлением не самого слабого противника. Верим, что без голов мы не останемся, а потому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.66.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.54 1.23 2.63 1.54 2.06 1.85
Мелбет 2.44 1.53
1XBET 2.44 1.53
Все комментарии
db4p3wymxsrj
db4p3wymxsrj
04 января в 16:45
Футбольный клуб Лацио (Рим) одержит победу.
krat7tuzbhtt
krat7tuzbhtt
04 января в 11:46
Футбольный клуб Лацио (Рим) выиграет матч.
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