«Лацио» — «Эмполи». Прогноз на матч итальянской Серии А (06.01.2022)

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04 января 2022, 11:42

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. На победу «Лацио» с форой в букмекерской конторе Фонбет можно поставить по коэффициенту 1.6. Поверить в ничейный результат предлагают по 4.48, а победа «Эмполи» порадует игроков коэффициентом 5.

На ТБ 2.5 можно поставить по коэффициенту 1.5. Если вы верите, что встреча окажется малорезультативной, то коэффициент ТМ 2.5 – 2.55. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.66.

Форма команд

«Лацио» после 19 туров расположился на восьмой строчке и данный результат не соответствует тем задачам, которые ставились руководством перед началом сезона. Конечно, еще есть время все исправить, тем более в последних двух турах, кажется, коллектив сумел найти свою игру и без проблем обыграл «Дженоа» и «Венецию» с одинаковым счетом (3:1).

«Эмполи» после затяжной беспроигрышной серии все-таки проиграл в последнем туре на выезде «Милану». Обе команды продемонстрировали яркий атакующий футбол, но больше забить удалось именно миланскому клубу, на табло был зафиксирован счет (2:4). Теперь команда коллектив занимает девятое место с отставанием в четыре очка от своего нынешнего соперника.

Информация для ставок

Семь из восьми последних матчей с участием «Лацио» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 «Эмполи» забивает на выезде в семи играх кряду

Три минувшие очные встречи завершились результатом «обе забьют»

«Лацио» выиграл лишь один из четырех последних домашних поединков

Прогноз

Нас ожидает поединок с явным преимуществом домашнего коллектива. «Лацио» будет доминировать все 90 минут, но наверняка столкнется сопротивлением не самого слабого противника. Верим, что без голов мы не останемся, а потому рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.66.