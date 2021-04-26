«Лацио» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (26.04.2021)

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сегодня, 01:16

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 33-й тур чемпионата Италии. «Лацио» ждет в гости «Милан». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лацио». Команда играет на своем стадионе, поставить на её победу можно по коэффициенту 2.18. Победа «Милана» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.66. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Лацио» в последнем туре прервал свою победную серию и сейчас команда находится на шестом месте. Подняться выше будет довольно сложно, ведь отставание от «Наполи» составляет пять очков. В прошлом туре «Лацио» проиграл «Наполи» (2:5), а немного ранее обыграл «Беневенто» (5:3).

«Милан» все еще находится на второй позиции, но опережает преследователей всего на одно очко. Команда играет довольно стабильно, но иногда допускает осечки. В прошлых двух турах «Милан» неожиданно проиграл «Сассуоло» и минимально обыграл «Дженоа» (2:1).

Информация для ставок

• «Милан» и «Лацио» проиграли по одному матчу из пяти последних в Серии А

• Восемь из десяти последних домашних матчей «Лацио» закончились тоталом больше 2.5 мячей

• Три последних матча между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

• «Лацио» не может обыграть «Милан» на своем поле четыре матча подряд

Прогноз

«Милан» потерял много очков за последние два месяца и теперь права на ошибку у «красно-черных» нет. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой 0 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.35.

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