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«Лацио» — «Милан». Прогноз на матч Серии А (26.04.2021)

сегодня, 01:16

Интересную встречу двух ярких команд подарит нам 33-й тур чемпионата Италии. «Лацио» ждет в гости «Милан». Мы предлагаем ознакомиться с прогнозами и обзорами ставок на данный поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.283.793.12
Лига Ставок 2.19 3.70 3.20
Фонбет 2.20 3.80 3.25
Мелбет 2.20 3.88 3.28
1XBET 4.70 1.50 5.10
BetBoom 2.20 3.78 3.18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Мелбет, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лацио». Команда играет на своем стадионе, поставить на её победу можно по коэффициенту 2.18. Победа «Милана» оценивается по 3.15, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.85.

Букмекеры верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.66. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 2.3. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.57.

Форма команд

«Лацио» в последнем туре прервал свою победную серию и сейчас команда находится на шестом месте. Подняться выше будет довольно сложно, ведь отставание от «Наполи» составляет пять очков. В прошлом туре «Лацио» проиграл «Наполи» (2:5), а немного ранее обыграл «Беневенто» (5:3).

«Милан» все еще находится на второй позиции, но опережает преследователей всего на одно очко. Команда играет довольно стабильно, но иногда допускает осечки. В прошлых двух турах «Милан» неожиданно проиграл «Сассуоло» и минимально обыграл «Дженоа» (2:1).

Информация для ставок

• «Милан» и «Лацио» проиграли по одному матчу из пяти последних в Серии А
• Восемь из десяти последних домашних матчей «Лацио» закончились тоталом больше 2.5 мячей
• Три последних матча между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
• «Лацио» не может обыграть «Милан» на своем поле четыре матча подряд

Прогноз

«Милан» потерял много очков за последние два месяца и теперь права на ошибку у «красно-черных» нет. Рекомендуем сделать ставку на победу гостей с форой 0 в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 2.35.

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Нюрнберг» — «Хольштайн».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.28 1.69 1.76 2.15
Лига Ставок 2.35 1.60 1.87 1.94
Мелбет 2.39 1.68
1XBET 3.36 1.27 2.56 1.48 1.73 2.05
BetBoom 3.92 1.27 2.38 1.62 1.87 1.99
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