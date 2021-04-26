В 99 Доннарумма Джанлуиджи Голов пропущено: 3 Фолов заработано: 1 Спасений: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 93

З 2 Калабрия Давиде Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 69

З 24 Кьер Симон Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 74

З 23 Томори Фикайо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 5 Пасы: 75 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 93

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 93

П 4 Беннасер Исмаэль Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 70

П 79 Кессье Франк Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 89 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 93

П 56 Салемакерс Алексис Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 63

П 10 Чалханоглу Хакан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 8 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 93

Н 9 Манджукич Марио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 63

П 12 Ребич Анте Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 1 Тэтэрушану Чиприан

З 46 Габбиа Маттео

З 5 Далот Диогу Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 24

З 20 Калулу Пьер

З 13 Романьоли Алессио Ударов всего: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 19

П 7 Кастильехо Самуэль

П 33 Крунич Раде

П 18 Мейте Суалихо

П 8 Тонали Сандро Ударов всего: 1 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 23

П 15 Хауге Йенс

Н 21 Диас Браим Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 30

Н 17 Леау Рафаэл Отборы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 30

Пропускают

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 10.04.21 , с ним 36 из 66 очков в нац. чемпионате Ибрагимович Златан (Н) - Мышечная травма