ГлавнаяВсе матчи
Матчи Италия. Серия А 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Россия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Россия. Суперкубок 2019
Беларусь. Высшая лига 2021
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2021
Швеция. Первая лига 2021
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-04-26
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-09-30
2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-19
2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-02
2020-11-04
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-28
2020-11-29
2020-11-30
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-15
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-19
2020-12-20
2020-12-22
2020-12-23
2021-01-03
2021-01-06
2021-01-09
2021-01-10
2021-01-11
2021-01-15
2021-01-16
2021-01-17
2021-01-18
2021-01-20
2021-01-22
2021-01-23
2021-01-24
2021-01-29
2021-01-30
2021-01-31
2021-02-05
2021-02-06
2021-02-07
2021-02-12
2021-02-13
2021-02-14
2021-02-15
2021-02-19
2021-02-20
2021-02-21
2021-02-22
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-02
2021-03-03
2021-03-04
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-17
2021-03-19
2021-03-20
2021-03-21
2021-04-03
2021-04-07
2021-04-10
2021-04-11
2021-04-12
2021-04-17
2021-04-18
2021-04-20
2021-04-21
2021-04-22
2021-04-24
2021-04-25
2021-04-26
2021-05-01
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-09
2021-05-12
2021-05-16
2021-05-23
Лацио - Милан
Торино - Наполи

Текстовая онлайн трансляция матча Лацио против Милан

Лацио Логотип футбольный клуб Лацио (Рим) 3:0 Логотип футбольный клуб Милан Милан
Лацио
3 : 0
завершен
26 апреля 2021, 21:45
понедельник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 246.5 - 341
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 2
Средний возраст: 30.9 - 25.5
Средний рост: 184.6 - 183.9
Легионеров: 7 - 9
Схемы: 3-5-2 - 4-2-3-1
Смотреть трансляцию
Милан
Италия. Серия А 2020/2021, 33 тур
Стадион Олимпико
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:45
Ставки на футбольные матчи
    Еще
     
    2' (1:0) Корреа Хоакин (11) (Иммобиле Чиро (17))
     
    19' Ачерби Франческо (33)
     
    51' (2:0) Корреа Хоакин (11) (Альберто Луис (10))
     
    57' Милинкович-Савич Сергей (21)
     
    68' Лулич Сенад (19) уходит с поля, Фарес Мохаммед (96) вышел на поле
     
    76' Корреа Хоакин (11) уходит с поля, Перейра Андреас (7) вышел на поле
     
    87' (3:0) Иммобиле Чиро (17) (Лаццари Мануэль (29))
     
    3
    88' Иммобиле Чиро (17) уходит с поля, Мурики Ведат (94) вышел на поле
    88' Альберто Луис (10) уходит с поля, Акпа Акпро Жан-Даниэль (92) вышел на поле
    88' Лейва Лукас (6) уходит с поля, Катальди Данило (32) вышел на поле
     
    2
    63' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Диас Браим (21) вышел на поле
    63' Манджукич Марио (9) уходит с поля, Леау Рафаэл (17) вышел на поле
     
    69' Калабрия Давиде (2) уходит с поля, Далот Диогу (5) вышел на поле
     
    70' Беннасер Исмаэль (4) уходит с поля, Тонали Сандро (8) вышел на поле
     
    74' Кьер Симон (24) уходит с поля, Романьоли Алессио (13) вышел на поле
    Голы
    Корреа Хоакин
    ассистент Иммобиле Чиро     		1:0 2’
    Корреа Хоакин
    ассистент Альберто Луис     		2:0 51’
    Иммобиле Чиро
    ассистент Лаццари Мануэль     		3:0 87’
    Наказания
    Ачерби Франческо 19’
    Милинкович-Савич Сергей 57’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    63’ Диас Браим Салемакерс Алексис
    63’ Леау Рафаэл Манджукич Марио
    Фарес Мохаммед Лулич Сенад 68’
    69’ Далот Диогу Калабрия Давиде
    70’ Тонали Сандро Беннасер Исмаэль
    74’ Романьоли Алессио Кьер Симон
    Перейра Андреас Корреа Хоакин 76’
    Мурики Ведат Иммобиле Чиро 88’
    Акпа Акпро Жан-Даниэль Альберто Луис 88’
    Катальди Данило Лейва Лукас 88’
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 16
    		5 Удары в створ 5
    		9 Фолы 11
    		1 Угловые 9
    		3 Офсайды 0
    		40% Владение мячом 60%
    		5 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 0
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ Crooclin (раскрыть)
    27 апреля в 11:42
    У Аталанты игра с Миланом, а вот Наполи в лучшей позиции, все игры с топ 5 по зади. Пусть конкуренты бются между собой, а они могут спокойно всех проходить.
    galem72
    galem72
    27 апреля в 11:16, ред.
    Типичная ситуация, когда под конец сезона игроки, хорошо начавшие гонку, резко тухнут и тренер ничего с этим сделать не может. Орлят — с победой, а Милаше — удачи!
    rams
    rams
    27 апреля в 11:10
    Доннарума и Чалхан портят обстановку в клубе из за зп. Долларому продавать надо было. Бесполезное существо.
    sir_Alex
    sir_Alex
    27 апреля в 09:39
    С победой "лациале"! 👍
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    27 апреля в 09:06
    Милан должен попасть в четверку
    Crooclin
    Crooclin ответ Beka_byaka (раскрыть)
    27 апреля в 07:42
    То, что Ювентусу ещё бодаться с Интером и Миланом -- так это только на пользу Аталанте: как бы не завершились эти матчи, а междусобойчик в топах - это по-любому расчищение пелотона)
    Crooclin
    Crooclin
    27 апреля в 07:40
    А я уж было тоже поверил по осени в красивые сказки о чемпионствах Милана и Атлетико
    witynchik
    witynchik
    27 апреля в 00:30
    С такой игрой в ЛЧ делать нечего. Максимум ЛЕ и то ещё видно будет
    VeniaminS
    VeniaminS
    27 апреля в 00:16
    Милан опять в пролете.
    Loko best
    Loko best ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    27 апреля в 00:10
    Ну без этих трёх команд в ЛЧ смотреть то совсем "нечего".....главное,чтоб Зенит в очередной раз до полуфинала дошёл
    burlone
    burlone
    27 апреля в 00:06
    Рим всегда был искуснее Милана.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    27 апреля в 00:03
    К сожалению сказка Милана походу подошла к своему логическому завершению..
    Как хорошо начали сезон, шли даже разговоры про скудетто, но после нового года команда забуксовала, проиграли всем топам Италии, при чем крупно.. и теперь вовсе вылетели из топ 4. Вряд ли им удастся туда втиснуться теперь, а если сумеют, чего я им от души желаю, то смело можно занести этот сезон себе в актив.
    Но летом все равно надо усилиться, а вот есть ли у команды деньги? Вот в чем вопрос.
    В любом случае, я желаю Милану удачи.
    Брулин
    Брулин
    26 апреля в 23:56
    Три команды по 66 очков и впереди борьба за места (думаю, что Аталанта своего не упустит) - нас ждёт захватывающий финал Сериала.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    26 апреля в 23:50
    Я все понял - Милану срочно нужен Кокорин , чтоб табуретками кидаться !
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    26 апреля в 23:48
    Ибры нет, а там больше играть некому !
    Ares_the_God
    Ares_the_God ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    26 апреля в 23:46
    А Рому и Юве не хочешь? Потому что они в плейоф громили Барсу и выбивали из ЛЧ?)
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    26 апреля в 23:41
    Как бы хотелось увидеть в четверке Аталанту, Наполи и Лацио. Хоть в ЛЧ будет что посмотреть тогда.
    Ares_the_God
    Ares_the_God ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    26 апреля в 23:41
    Была бы как находка для Милана)
    Zak11
    Zak11
    26 апреля в 23:41
    Милану пока что не хватает прочности что-ли. Класса. Всё таки сырая ещё команда
    Ares_the_God
    Ares_the_God
    26 апреля в 23:40
    Всё чин по чину. Каждый крепкий клуб разгромил Милан.
    Лацио с победой!!!!
    Изгой
    Изгой
    26 апреля в 23:31
    Не зря поругал. Молодец Чиро)
    Изгой
    Изгой
    26 апреля в 23:26
    Иммобиле сегодня просто днище.
    Изгой
    Изгой
    26 апреля в 23:24
    Отскок, должно было быть 3:0. Перекладина спасла.
    Изгой
    Изгой
    26 апреля в 23:20
    Жека, снова мой прогноз будет верным. Милан не финиширует в зоне ЛЧ. Да она собственно и не нужна. Будем смотреть суперлигу.
    vastudio
    vastudio
    26 апреля в 22:36
    Милан начал брать пример с Атлетико.
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    26 апреля в 22:09, ред.
    Давно не припомню такую конкуренцию за 5 туров до окончания сезона. До половины сезона конкуренция бешанная была в АПЛ, но МС все расставил по своим местам, а вот во второй половине мясорубка в ЛаЛиге, в чемпионате Франции, и наконец в Италии. Что творится а. Хоть и Интер оторвался и скорее всего уже не упустит чемпионство, но что происходит с 4 кой....

    Самый сложный календарь из топов думаю у Ювентуса, так как они встречаются с обеими командами из Милана. Самый лёгкий у Наполи, все проходные команды остались думаю не должны больше терять очки. Милан, Аталанта, Лацио, Ювентус ещё могут бороться за ЛЧ. Но надо будет выкладываться на все 100.

    Пусть победит сильнейший. Интрига не шуточная.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    26 апреля в 21:41, ред.
    Ничейка.
    RBA
    RBA
    26 апреля в 21:40
    Лацио или ничья.
    SAFqwer
    SAFqwer
    26 апреля в 21:21
    Вот Милан и скатился с борьбы за чемпионство до борьбы за ЛЧ...Теперь надо очень постараться чтобы туда попасть. Италия- не Россия, где всё заранее решено, хоть там и случаются скандалы, но им до нас далеко по уровню коррупции. А то, видишь ли Милану Суперлигу подавай....Интер с победой!
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    26 апреля в 08:04
    Теоретически Лацио может догнать Милан, так что очки под зарез нужны и тем и другим, ждём бойню.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100