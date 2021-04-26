|
3 : 0
завершен
26 апреля 2021, 21:45
понедельник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 246.5 - 341
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 2
Средний возраст: 30.9 - 25.5
Средний рост: 184.6 - 183.9
Легионеров: 7 - 9
Схемы: 3-5-2 - 4-2-3-1
|
Стадион Олимпико
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 21:45
|
Корреа Хоакин
ассистент Иммобиле Чиро
|1:0
|2’
|
Корреа Хоакин
ассистент Альберто Луис
|2:0
|51’
|
Иммобиле Чиро
ассистент Лаццари Мануэль
|3:0
|87’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|63’
|Диас Браим
|Салемакерс Алексис
|63’
|Леау Рафаэл
|Манджукич Марио
|Фарес Мохаммед
|Лулич Сенад
|68’
|69’
|Далот Диогу
|Калабрия Давиде
|70’
|Тонали Сандро
|Беннасер Исмаэль
|74’
|Романьоли Алессио
|Кьер Симон
|Перейра Андреас
|Корреа Хоакин
|76’
|Мурики Ведат
|Иммобиле Чиро
|88’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Альберто Луис
|88’
|Катальди Данило
|Лейва Лукас
|88’
|
|14
|Удары по воротам
|16
|
|
|5
|Удары в створ
|5
|
|
|9
|Фолы
|11
|
|
|1
|Угловые
|9
|
|
|3
|Офсайды
|0
|
|
|40%
|Владение мячом
|60%
|
|
|5
|Cэйвы
|2
|
|
|2
|Предупреждения
|0
|
Самый сложный календарь из топов думаю у Ювентуса, так как они встречаются с обеими командами из Милана. Самый лёгкий у Наполи, все проходные команды остались думаю не должны больше терять очки. Милан, Аталанта, Лацио, Ювентус ещё могут бороться за ЛЧ. Но надо будет выкладываться на все 100.
Пусть победит сильнейший. Интрига не шуточная.
Самый сложный календарь из топов думаю у Ювентуса, так как они встречаются с обеими командами из Милана. Самый лёгкий у Наполи, все проходные команды остались думаю не должны больше терять очки. Милан, Аталанта, Лацио, Ювентус ещё могут бороться за ЛЧ. Но надо будет выкладываться на все 100.
Пусть победит сильнейший. Интрига не шуточная.
Как хорошо начали сезон, шли даже разговоры про скудетто, но после нового года команда забуксовала, проиграли всем топам Италии, при чем крупно.. и теперь вовсе вылетели из топ 4. Вряд ли им удастся туда втиснуться теперь, а если сумеют, чего я им от души желаю, то смело можно занести этот сезон себе в актив.
Но летом все равно надо усилиться, а вот есть ли у команды деньги? Вот в чем вопрос.
В любом случае, я желаю Милану удачи.
Как хорошо начали сезон, шли даже разговоры про скудетто, но после нового года команда забуксовала, проиграли всем топам Италии, при чем крупно.. и теперь вовсе вылетели из топ 4. Вряд ли им удастся туда втиснуться теперь, а если сумеют, чего я им от души желаю, то смело можно занести этот сезон себе в актив.
Но летом все равно надо усилиться, а вот есть ли у команды деньги? Вот в чем вопрос.
В любом случае, я желаю Милану удачи.