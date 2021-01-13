«Лацио» — «Рома»: прогноз на матч Серии A (15.01.2021)

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13 января 2021, 12:59

15 января в чемпионате Италии состоится римское дерби. «Лацио» на стадионе «Олимпико» сыграет против «Ромы».

Ставки букмекеров

В римском дерби букмекеры не выделяют очевидного фаворита. Ставки на победу «Лацио» в БК Мелбет можно разместить по коэффициенту 2.95. Исход с условием, что победит «Рома», получил котировку 2.44, а ничья доступна для ставок за 3.74.

Букмекер также отдает предпочтение тому, что игра получится результативной. Ставки с тоталом больше 2,5 голов можно сделать за 1.68, меньше – 2.38.

Форма команд

Нынешний розыгрыш чемпионата Италии складывается для римских клубов по-разному. «Лацио» из-за отсутствия стабильности только приближается к зоне еврокубков, а «Рома» входит в топ-4 лучших команд турнирной таблицы (3-е место).

В прошлом туре Серии A подопечные Симоне Индзаги одержали победу в гостях над «Пармой» (2:0). Перед этим «орлы» переиграли дома «Фиорентину» (2:1).

Команда Паулу Фонсеки ушла от поражения в домашней игре против «Интера» (2:2). До этого «волки» справились с такими соперниками – «Кальяри» (3:2), «Сампдория» (1:0) и «Кротоне» (3:1).

Отметим, что в прошлом сезоне итальянской лиги оба римских дерби завершились вничью с одинаковым счетом – 1:1.

Информация для ставок

• В шести прошлых гостевых матчах «Ромы» прошла ставка на ТБ (2,5)

• «Лацио» и «Рома» обменивались забитыми голами в трех из четырех прошлых очных встреч

• «Рома» забивала и пропускала голы в четырех из пяти предыдущих игр чемпионата

• Ставка на ОБЗ прошла в трех из четырех предыдущих поединков с участием «Лацио»

Прогноз

Римское дерби – это матч без компромиссов, в котором не захочет уступать ни одна из команд. Кроме того, «Лацио» и «Рома» пытаются улучшить свои позиции в турнирной таблице, а атакующего потенциала у этих команд хоть отбавляй.

Рекомендуем взять ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.