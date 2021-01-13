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«Лацио» — «Рома»: прогноз на матч Серии A (15.01.2021)

13 января 2021, 12:59

15 января в чемпионате Италии состоится римское дерби. «Лацио» на стадионе «Олимпико» сыграет против «Ромы».

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.953.702.42
Fonbet Live! 1.11 8.00 32.00
Мелбет 2.93 3.67 2.40
Лига ставок 3.00 3.55 2.48

Ставки букмекеров

В римском дерби букмекеры не выделяют очевидного фаворита. Ставки на победу «Лацио» в БК Мелбет можно разместить по коэффициенту 2.95. Исход с условием, что победит «Рома», получил котировку 2.44, а ничья доступна для ставок за 3.74.

Букмекер также отдает предпочтение тому, что игра получится результативной. Ставки с тоталом больше 2,5 голов можно сделать за 1.68, меньше – 2.38.

Форма команд

Нынешний розыгрыш чемпионата Италии складывается для римских клубов по-разному. «Лацио» из-за отсутствия стабильности только приближается к зоне еврокубков, а «Рома» входит в топ-4 лучших команд турнирной таблицы (3-е место).

В прошлом туре Серии A подопечные Симоне Индзаги одержали победу в гостях над «Пармой» (2:0). Перед этим «орлы» переиграли дома «Фиорентину» (2:1).

Команда Паулу Фонсеки ушла от поражения в домашней игре против «Интера» (2:2). До этого «волки» справились с такими соперниками – «Кальяри» (3:2), «Сампдория» (1:0) и «Кротоне» (3:1).

Отметим, что в прошлом сезоне итальянской лиги оба римских дерби завершились вничью с одинаковым счетом – 1:1.

Информация для ставок

• В шести прошлых гостевых матчах «Ромы» прошла ставка на ТБ(2,5)
• «Лацио» и «Рома» обменивались забитыми голами в трех из четырех прошлых очных встреч
• «Рома» забивала и пропускала голы в четырех из пяти предыдущих игр чемпионата
• Ставка на ОБЗ прошла в трех из четырех предыдущих поединков с участием «Лацио»

Прогноз

Римское дерби – это матч без компромиссов, в котором не захочет уступать ни одна из команд. Кроме того, «Лацио» и «Рома» пытаются улучшить свои позиции в турнирной таблице, а атакующего потенциала у этих команд хоть отбавляй.

Рекомендуем взять ставку на «обе забьют» с коэффициентом 1.55 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.953.702.42
Fonbet Live! 1.11 8.00 32.00
Мелбет 2.93 3.67 2.40
Лига ставок 3.00 3.55 2.48
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STVA 1
STVA 1
13 января в 13:35
Надеюсь на ничью
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