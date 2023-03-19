«Лацио» — «Рома». Прогноз на матч Серии А (19.03.2023)

1679212224

сегодня, 10:50

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам в этом противостоянии. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 2.85. Ничейный результат котируется по 3.5, а победа «Ромы» принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 2.87

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2.5. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.55. Ставка на «обе забьют» составляет 2.05.

Форма команд

«Лацио» покинул розыгрыш Лиги Конференций, хотя многие считали клуб главным фаворитом турнира. Теперь команде следует сосредоточиться на месте в топ-4 Серии А, чтобы квалифицироваться в Лигу Чемпионов. Сейчас подопечные Сарри занимают третье место с 49 баллами и отстают от второй позиции всего на один пункт. В прошлой игре Лиги Конференций «Лацио» проиграл на выезде « АЗ Алкмаар» (1:2), а в чемпионате не смог переиграть на выезде «Болонью» (0:0).

«Рома» на данном отрезке сезона чувствует себя более уверенно, чем из извечный соперник и сосед по столице Италии. Тем не менее, коллектив Жозе Моуриньо сейчас располагается ниже «Лацио», а именно на пятом месте с 47 баллами. В случае победы в этой встрече «Рома» обойдет в таблице конкурента и порадует болельщиков. В прошлом матче Лиги Европы «Рома» выстояла нужную ничью с «Реалом» Сосьедад (0:0), а ранее проиграла на своем поле «Сассуоло» (3:4), играя в меньшинстве большую часть поединка.

Информация для ставок

«Лацио» не может выиграть уже три матча подряд во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Ромы» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лацио» выиграл три из пяти последних матчей с «Ромой» при двух поражениях

Прогноз

Предполагаем, что матч будет очень интересным с большим количеством моментов у ворот обеих команд. Рекомендуем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 2.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.