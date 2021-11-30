«Лацио» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (02.12.2021)

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вчера, 12:42

В 15-м туре чемпионата Италии в гости к римскому «Лацио» приедет «Удинезе», который попробует навязать борьбу за очки. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.68. Ничейный результат котируется в 3.9, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.

Можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.77. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 за 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 1.74.

Форма команд

У «Лацио» наблюдается небольшой спад в игре, команда очень часто теряет очки. Слишком неожиданным стало крупное поражение от «Наполи» на выезде (0:4) несколько дней назад. Данный поединок подчеркнул все проблемы клуба и дал повод для размышления тренерскому штабу римлян. Перед стартом очередного тура «Лацио» идет на восьмом месте с 21 очком. Перед провальным матчем с «Наполи» команда уступила «Ювентусу» на своем стадионе (0:2).

«Удинезе» находится в середине турнирной таблицы, но в последнее время редко выигрывает. Клуб одержал всего одну победу в пяти встречах за последнее время и опустился на 14-е место, набрав 15 очков. Команда не очень удачно играет в выездных матчах, поэтому побороться за очки с мотивированным римским клубом будет сложно. В последних двух поединках «Удинезе» сыграл вничью с «Дженоа» (0:0) и проиграл на выезде «Торино» (1:2).

Информация для ставок

«Удинезе» проиграл всего один матч из десяти последних, а «Лацио» одержал четыре победы во всех турнирах

Пять из шести последних домашних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Лацио» выиграл восемь из десяти последних матчей с «Удинезе»

Семь из десяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Лацио» обязан побеждать в этом матче, чтобы оставаться в борьбе за самые высокие места. Предполагаем, что «Удинезе» не окажет должной конкуренции и не наберет очков в этом матче. Сделать ставку на победу «Лацио» можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мелбет.