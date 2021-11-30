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«Лацио» — «Удинезе». Прогноз на матч Серии А (02.12.2021)

вчера, 12:42

В 15-м туре чемпионата Италии в гости к римскому «Лацио» приедет «Удинезе», который попробует навязать борьбу за очки. Предлагаем ознакомиться с прогнозами на матч и обзором ставок букмекеров.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.684.085.42
Фонбет 1.60 4.10 5.50
Мелбет 1.72 4.14 5.15
1XBET 1.72 4.14 5.15
BetBoom 1.69 3.96 5.15

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Мелбет предлагает поставить по коэффициенту 1.68. Ничейный результат котируется в 3.9, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.

Можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.77. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагают ТМ 2.5 за 2.05. Ставка на «обе забьют» составляет 1.74.

Форма команд

У «Лацио» наблюдается небольшой спад в игре, команда очень часто теряет очки. Слишком неожиданным стало крупное поражение от «Наполи» на выезде (0:4) несколько дней назад. Данный поединок подчеркнул все проблемы клуба и дал повод для размышления тренерскому штабу римлян. Перед стартом очередного тура «Лацио» идет на восьмом месте с 21 очком. Перед провальным матчем с «Наполи» команда уступила «Ювентусу» на своем стадионе (0:2).

«Удинезе» находится в середине турнирной таблицы, но в последнее время редко выигрывает. Клуб одержал всего одну победу в пяти встречах за последнее время и опустился на 14-е место, набрав 15 очков. Команда не очень удачно играет в выездных матчах, поэтому побороться за очки с мотивированным римским клубом будет сложно. В последних двух поединках «Удинезе» сыграл вничью с «Дженоа» (0:0) и проиграл на выезде «Торино» (1:2).

Информация для ставок

  • «Удинезе» проиграл всего один матч из десяти последних, а «Лацио» одержал четыре победы во всех турнирах
  • Пять из шести последних домашних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют — нет»
  • «Лацио» выиграл восемь из десяти последних матчей с «Удинезе»
  • Семь из десяти последних поединков между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Лацио» обязан побеждать в этом матче, чтобы оставаться в борьбе за самые высокие места. Предполагаем, что «Удинезе» не окажет должной конкуренции и не наберет очков в этом матче. Сделать ставку на победу «Лацио» можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.16 1.40 2.06 1.85 1.61 2.44
Мелбет 2.12 1.84
1XBET 2.12 1.84
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Gahi
Gahi
вчера в 13:13
Победа команды "Лацио" в этом матче. Удачи
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