«Лацио» — «Удинезе». Прогноз на матч кубка Италии (18.01.2022)

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вчера, 13:43

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.66. Ничейный результат котируется по 3.9, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.1.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.84. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.81.

Форма команд

«Лацио» не выступает стабильно в чемпионате, но старается пребывать в зоне еврокубков. На данный момент коллектив расположился на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Римский клуб всегда неплохо выступал в кубке Италии, поэтому статус фаворита данного поединка никого не удивляет. В прошлом матче чемпионата «Лацио» уверенно разобрался с «Салернитаной» (3:0), а ранее уступил на выезде «Интеру» (1:2).

«Удинезе» испытывает проблемы с результатами в чемпионате и вынужден располагаться только на 14 месте. Коллектив набрал четыре очка в пяти последних турах и если тренерский штаб не внесет коррективы, то совсем скоро может очутиться в зоне вылета. Успешная игра в кубке Италии, может добавить уверенности футболистам в собственных силах, что поможет исправить ситуацию в Серии А. «Удинезе» проиграл два последних матча чемпионата «Ювентусу» (0:2) и «Аталанте» (2:6).

Информация для ставок

Пять из шести последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют»

«Удинезе» выиграл только два поединка из последних десяти на выезде

Девять из десяти последних матчей между командами завершились итогом «обе забьют»

Семь из десяти последних матчей «Удинезе» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива не до конца раскрыли свой потенциал в этом сезоне, но более уверенно выглядит римский клуб. Предлагаем сделать ставку на победу «Лацио» и выход в четвертьфинал кубка Италии по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.