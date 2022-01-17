«Лацио» — «Удинезе». Прогноз на матч кубка Италии (18.01.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.66. Ничейный результат котируется по 3.9, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.1.
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сегодня, 19:30
В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.84. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.81.
Форма команд
«Лацио» не выступает стабильно в чемпионате, но старается пребывать в зоне еврокубков. На данный момент коллектив расположился на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Римский клуб всегда неплохо выступал в кубке Италии, поэтому статус фаворита данного поединка никого не удивляет. В прошлом матче чемпионата «Лацио» уверенно разобрался с «Салернитаной» (3:0), а ранее уступил на выезде «Интеру» (1:2).
«Удинезе» испытывает проблемы с результатами в чемпионате и вынужден располагаться только на 14 месте. Коллектив набрал четыре очка в пяти последних турах и если тренерский штаб не внесет коррективы, то совсем скоро может очутиться в зоне вылета. Успешная игра в кубке Италии, может добавить уверенности футболистам в собственных силах, что поможет исправить ситуацию в Серии А. «Удинезе» проиграл два последних матча чемпионата «Ювентусу» (0:2) и «Аталанте» (2:6).
Информация для ставок
- Пять из шести последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют»
- «Удинезе» выиграл только два поединка из последних десяти на выезде
- Девять из десяти последних матчей между командами завершились итогом «обе забьют»
- Семь из десяти последних матчей «Удинезе» завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Оба коллектива не до конца раскрыли свой потенциал в этом сезоне, но более уверенно выглядит римский клуб. Предлагаем сделать ставку на победу «Лацио» и выход в четвертьфинал кубка Италии по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.