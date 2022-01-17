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«Лацио» — «Удинезе». Прогноз на матч кубка Италии (18.01.2022)

вчера, 13:43

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают предпочтение столичному клубу. На победу «Лацио» линия букмекерской конторы Фонбет предлагает поставить по коэффициенту 1.66. Ничейный результат котируется по 3.9, а победа гостей принесет игрокам выигрыш по коэффициенту 5.1.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.634.255.21
Фонбет 1.70 3.90 4.80
Мелбет 1.72 3.94 4.70
1XBET 1.72 3.94 4.70
BetBoom 1.66 3.94 5.32

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 1.84. Букмекеры не очень верят, что матч не станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.97. Ставка на «обе забьют» составляет 1.81.

Форма команд

«Лацио» не выступает стабильно в чемпионате, но старается пребывать в зоне еврокубков. На данный момент коллектив расположился на седьмом месте в турнирной таблице, имея в активе 35 очков. Римский клуб всегда неплохо выступал в кубке Италии, поэтому статус фаворита данного поединка никого не удивляет. В прошлом матче чемпионата «Лацио» уверенно разобрался с «Салернитаной» (3:0), а ранее уступил на выезде «Интеру» (1:2).

«Удинезе» испытывает проблемы с результатами в чемпионате и вынужден располагаться только на 14 месте. Коллектив набрал четыре очка в пяти последних турах и если тренерский штаб не внесет коррективы, то совсем скоро может очутиться в зоне вылета. Успешная игра в кубке Италии, может добавить уверенности футболистам в собственных силах, что поможет исправить ситуацию в Серии А. «Удинезе» проиграл два последних матча чемпионата «Ювентусу» (0:2) и «Аталанте» (2:6).

Информация для ставок

  • Пять из шести последних матчей «Лацио» завершились исходом «обе забьют»
  • «Удинезе» выиграл только два поединка из последних десяти на выезде
  • Девять из десяти последних матчей между командами завершились итогом «обе забьют»
  • Семь из десяти последних матчей «Удинезе» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Оба коллектива не до конца раскрыли свой потенциал в этом сезоне, но более уверенно выглядит римский клуб. Предлагаем сделать ставку на победу «Лацио» и выход в четвертьфинал кубка Италии по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.14 1.74 1.66 2.24
Мелбет 2.03 1.87
1XBET 2.03 1.87
Все комментарии
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вчера в 21:29
Футбольный клуб «Лацио» выиграет матч.
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вчера в 21:29
Футбольный клуб «Лацио» одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 14:18
Лацио фаворит матча
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