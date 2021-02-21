«Ланс» — «Дижон»: прогноз на матч Лиги 1 (21.02.2021)

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сегодня, 13:34

«Ланс» и «Дижон» сыграют 21 февраля в рамках 26-го тура чемпионата Франции. Прогноз и обзор ставок букмекеров на этот матч вы найдете в нашем анонсе.

Ставки букмекеров

Сыграть победу «Лорьяна» в этом матче букмекерская контора Фонбет предлагает с коэффициентом 1.57. Поставить на гостевую победу «Дижона» можно за котировку 7.20, а ничья идет за 4.18.

На результативность игры букмекер предложил практически равную линию. Ставки на тотал больше 2,5 голов идут за 1.90, меньше – 1.95.

Форма команд

«Ланс» идет на серии из пяти матчей без поражений. В этот период команда выбила «Нант» из Кубка Франции (4:2), а также одержала победу над «Монпелье» (2:1) в чемпионате Франции. Еще три зачетных пункта «красно-желтые» взяли в ничейных встречах с «Марселем» (2:2), «Ренном» (0:0) и «Реймсом» (1:1).

«Дижон», судя по всему, вылетит во вторую лигу по итогам этого сезона. Понижения в классе команде не избежать, если она прямо сейчас не начнет стабильно набирать очки. «Красно-белые» проиграли в пяти прошлых турах чемпионата Франции. 14 февраля «Дижон» уступил дома главному конкуренту в борьбе за выживание «Ниму» (0:2).

Информация для ставок

• «Дижон» проиграл три прошлых гостевых матча с общим счетом 2:8

• В четырех из пяти прошлых домашних матчей «Ланса» прошла ставка на ТМ(2,5)

• «Ланс» не проигрывал в семи из десяти прошлых матчей во всех турнирах

Прогноз

На данный момент «Ланс» заметно превосходит «Дижон» по всем показателям. Хозяева этой встречи вполне заслуженно считаются фаворитом. Берем ставку на победу «Ланса» за 1.57 в БК Фонбет.