«Ланс» — «Метц». Прогноз на матч Лиги 1 (14.03.2021)

«Ланс» сыграет против «Метца» в рамках очередного тура Лиги 1. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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сегодня, 17:00
Ставки букмекеров
Фаворитом этого противостояния является «Ланс», на победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.90, Также можно поставить на ничейный исход (3.45) и на победу «Меца» (4.25).
Форма команд
«Ланс» поражает болельщиков в этом сезоне. Клуб набрал 44 пункта и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Ланс» идет в зоне еврокубков и имеет все шансы на то, чтобы остаться там до конца сезона. В активе у французского клуба 12 побед, восемь ничьих и столько же поражений. Команда забила 42 гола и пропустила 39 мячей. В последних матчах «Ланс» очень хорош, клуб в отличной форме и регулярно набирает очки, в этом поединке «Метцу» будет очень сложно.
«Метц» расположился на седьмой строчке в таблице и имеет в активе 41 балл. В этом сезоне у клуба 11 побед, восемь ничьих и девять поражений. Команда забила 33 гола и пропустила 27 мячей. В последних матчах «Метц» часто теряет очки.
Информация для ставок
● «Ланс» лишь раз проиграл в последних десяти матчах
● «Метц» выиграл два матча из последних пяти
● «Ланс» выиграл всего четыре матча из 13 на своем поле
Прогноз
В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал голов в первом тайме больше 1.5 по коэффициенту 3.00. Также можно поставить на ничейный исход или на победу «Метца» (1.90).
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