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«Ланс» — «Метц». Прогноз на матч Лиги 1 (14.03.2021)

вчера, 18:50

«Ланс» сыграет против «Метца» в рамках очередного тура Лиги 1. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.71 2.33
BetBoom 1.65 2.31

Ставки букмекеров

Фаворитом этого противостояния является «Ланс», на победу клуба можно поставить по коэффициенту 1.90, Также можно поставить на ничейный исход (3.45) и на победу «Меца» (4.25).

Форма команд

«Ланс» поражает болельщиков в этом сезоне. Клуб набрал 44 пункта и расположился на пятой строчке в турнирной таблице. «Ланс» идет в зоне еврокубков и имеет все шансы на то, чтобы остаться там до конца сезона. В активе у французского клуба 12 побед, восемь ничьих и столько же поражений. Команда забила 42 гола и пропустила 39 мячей. В последних матчах «Ланс» очень хорош, клуб в отличной форме и регулярно набирает очки, в этом поединке «Метцу» будет очень сложно.

«Метц» расположился на седьмой строчке в таблице и имеет в активе 41 балл. В этом сезоне у клуба 11 побед, восемь ничьих и девять поражений. Команда забила 33 гола и пропустила 27 мячей. В последних матчах «Метц» часто теряет очки.

Информация для ставок

● «Ланс» лишь раз проиграл в последних десяти матчах

● «Метц» выиграл два матча из последних пяти

● «Ланс» выиграл всего четыре матча из 13 на своем поле

Прогноз

В этом матче стоит присмотреться к ставке на тотал голов в первом тайме больше 1.5 по коэффициенту 3.00. Также можно поставить на ничейный исход или на победу «Метца» (1.90).

Ранее мы публиковали бесплатный прогноз на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.5) Тб(2.5)
Мелбет 1.71 2.33
BetBoom 1.65 2.31
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 19:13
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Метц»
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