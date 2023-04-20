«Ланс» — «Монако». Прогноз на матч Лиги 1 (22.04.2023)

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сегодня, 13:52

Ставки букмекеров

Преимущество букмекеры отдает хозяевам с коэффициентом 2.1 в букмекерской конторе Лига Ставок. Победа «Монако» будет стоить 3.4, ничью можно поставить за 3.4. Коэффициент на ставку «Обе забьют» составил 3.55.

Вероятность низового матча составляет 2 (ТМ 2.5). Сверхголевая встреча команд ( ТБ 2.5) оценивается за 1.8.

Форма команд

«Ланс» не смог противостоять « ПСЖ » в прошлом туре (1:3) и откатился на третье место с 63 балами, отставая от «Марселя» на один пункт, с которым вероятнее всего и развернется борьба за прямую путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон. В предстоящей встрече с «Монако» хозяевам нужна победа, ведь они опережают соперника всего на два пункта. Еще одним предыдущим поединком для «Ланса» стала победа над «Страсбуром» (2:1).

«Монако» добился хороших результатов во второй половине второго сезона и заслуженно вышел на четвертое место с 61 баллом. Чтобы выйти, как минимум на третье место, коллективу нужна только победа, однако сделать это будет очень сложно. Поединок будет сложным для обеих команд, но привлекает интерес со стороны болельщиков. Две последние встречи «Монако» завершились победой над «Лорьяном» (3:1) и ничьей с «Нантом» (2:2).

Информация для ставок

«Ланс» проиграл три из десяти последних поединков во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Монако» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ланс» выиграл два из пяти последних матчей с «Монако» при одном поражении

Прогноз

Обе команды борются за самые высокие места, а поэтому стоит ждать напряженной и интересной игры. Предлагаем сделать ставку на вариант «обе забьют» по коэффициенту 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок.