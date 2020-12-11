«Ланс» — «Монпелье»: прогноз на матч Лиги 1 (12.12.2020)

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вчера, 13:48

12 декабря «Ланс» и «Монпелье» сыграют в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Представляем прогноз и обзор ставок букмекеров на предстоящий матч.

Ставки букмекеров

В предстоящем поединке эксперты букмекерской конторы Мелбет очевидного фаворита не определяют. Сделать ставки на победу «Ланса» можно с коэффициентом 2.58, а победа «Монпелье» идет за 2.90. Вероятность того, что соперники сыграют вничью и поделят очки, оценивается в 3.50.

Что касается результативности поединка, то здесь линия букмекеров практически равная: за ставку на ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.83, ТМ(2,5) – 2.02. Рассмотрим, как обстоят дела у команд в турнирной таблице.

Форма команд

«Ланс» занимает восьмое место в рейтинге Лиги 1. Команда положила себе в актив 21 очко, а отставание от первой пятерки составляет два зачетных пункта. В прошлом туре чемпионата «красно-желтые» отметились гостевой победой над «Ренном» (2:0), которая стала для них шестой в сезоне. Еще в трех поединках «Ланс» проигрывал и трижды делил очки со своими соперниками.

«Монпелье» опережает своего ближайшего соперника на два очка и занимает шестое место в турнирной таблице. 5 декабря команда проиграла четвертый матч в сезоне, когда уступила на своем поле лидеру ПСЖ (1:3).

До этого у «Монпелье» была победная серия из четырех матчей подряд, в которых команда справилась с «Лорьяном» (1:0), «Страсбуром» (4:3), «Бордо» (2:0) и «Сент-Этьеном» (1:0).

Информация для ставок

• «Монпелье» не пропускал голов в трех последних гостевых матчах Лиги 1

• «Ланс» сыграл на ТМ(2,5) в четырех прошлых домашних матчах против «Монпелье»

• Ставка на ТМ(2,5) прошла в четырех предыдущих гостевых встречах «Монпелье»

Прогноз

В этом матче сыграют прямые конкуренты по турнирной таблице, поэтому обе команды будут настроены на максимальный результат. «Монпелье» сейчас надежно играет в обороне, а «Ланс» больше двух голов в трех из четырех прошлых поединков не забивал.

Предлагаем взять ставку на ТМ(2,5) с коэффициентом 2.02 по линии букмекерской конторы Мелбет.