«Ланс» — «Ним». Прогноз на матч Лиги 1 (25.04.2021)

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вчера, 14:54

В 34-м туре чемпионата Франции очную встречу проведут «Ланс» и «Ним». Предлагаем прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на матч.

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Ланса» букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.76 – хозяева поля идут фаворитом встречи. Шансы на ничью БК оценил в 4.02, а победа «Нима» идет за 5.00.

С результативностью на предстоящий матч букмекер не определился. Исход ТМ(2,5) оценен в 1.97, ТБ (2,5) – 1.93.

Форма команд

«Ланс» базируется на шестом месте в общем зачете Лиги 1. В случае победы в предстоящей игре, команда подвинет «Марсель» с пятой позиции и войдет в зону еврокубков. В прошлом туре чемпионата «красно-желтые» разошлись миром в гостевой игре с «Брестом» (1:1).

По ходу текущего розыгрыша чемпионата «Ланс» одержал 14 побед и добыл 11 ничьих, проиграв в турнире восемь поединков.

«Ним» занимает 18-е место, которое обязует команду играть в переходных матчах за право сохранить прописку в Лиге 1. Последний раз в чемпионате «красно-белые» побеждали 21 марта, когда в гостях был сенсационно обыгран лидер лиги «Лилль» (2:1).

После этой встречи «Ним» проиграл дома «Сент-Этьену» (0:2), а также сыграл вничью с «Брестом» (1:1) и «Страсбуром» (1:1).

Информация для ставок

В 8 из 10 прошлых матчей «Нима» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ(2,5)

«Ланс» не проигрывал в 12 последних матчах чемпионата Франции

«Ланс» проиграл два предыдущих матча против «Нима» на своем поле

Прогноз

«Ланс» и «Ним» решают разные задачи на финише сезона, но обе команды нуждаются в очках. Хозяева хотят вернуться в первую пятерку, а гости отдалиться от зоны вылета. Учитывая это, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.

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