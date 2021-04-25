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«Ланс» — «Ним». Прогноз на матч Лиги 1 (25.04.2021)

вчера, 14:54

В 34-м туре чемпионата Франции очную встречу проведут «Ланс» и «Ним». Предлагаем прогноз и обзор ставок, которые предложили букмекеры на матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.773.675.36
Лига Ставок 1.88 3.65 4.30
Фонбет Live! 1.08 8.00 100.00
Мелбет 1.87 3.68 4.43
BetBoom 1.81 3.66 4.50

Ставки букмекеров

Поставить на победу «Ланса» букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.76 – хозяева поля идут фаворитом встречи. Шансы на ничью БК оценил в 4.02, а победа «Нима» идет за 5.00.

С результативностью на предстоящий матч букмекер не определился. Исход ТМ(2,5) оценен в 1.97, ТБ(2,5) – 1.93.

Форма команд

«Ланс» базируется на шестом месте в общем зачете Лиги 1. В случае победы в предстоящей игре, команда подвинет «Марсель» с пятой позиции и войдет в зону еврокубков. В прошлом туре чемпионата «красно-желтые» разошлись миром в гостевой игре с «Брестом» (1:1).

По ходу текущего розыгрыша чемпионата «Ланс» одержал 14 побед и добыл 11 ничьих, проиграв в турнире восемь поединков.

«Ним» занимает 18-е место, которое обязует команду играть в переходных матчах за право сохранить прописку в Лиге 1. Последний раз в чемпионате «красно-белые» побеждали 21 марта, когда в гостях был сенсационно обыгран лидер лиги «Лилль» (2:1).

После этой встречи «Ним» проиграл дома «Сент-Этьену» (0:2), а также сыграл вничью с «Брестом» (1:1) и «Страсбуром» (1:1).

Информация для ставок

  • В 8 из 10 прошлых матчей «Нима» в Лиге 1 сыграла ставка ТМ(2,5)
  • «Ланс» не проигрывал в 12 последних матчах чемпионата Франции
  • «Ланс» проиграл два предыдущих матча против «Нима» на своем поле

Прогноз

«Ланс» и «Ним» решают разные задачи на финише сезона, но обе команды нуждаются в очках. Хозяева хотят вернуться в первую пятерку, а гости отдалиться от зоны вылета. Учитывая это, предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.80 в БК Фонбет.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч «Интер» — «Верона».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.44 1.97 1.93 1.54 2.63
Лига Ставок 2.85 1.44 1.92 1.89 1.52 2.55
Мелбет 2.05 1.86
1XBET 2.79 1.44 1.99 1.95 1.53 2.50
BetBoom 2.93 1.41 1.96 1.86 1.55 2.48
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ФорвардЪ
ФорвардЪ
вчера в 15:48
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на победу является футбольный клуб «Ланс»
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