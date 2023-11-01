«Лас-Пальмас» — «Атлетико». Прогноз на матч Ла Лиги (03.11.2023)

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вчера, 21:35

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Атлетико» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.67. На ничейный результат можно поставить по 5.5, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 3.9.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Лас-Пальмас» на данный момент уверенно держится в середине турнирной таблицы Ла Лиги, а именно на десятом месте. Коллектив набрал 14 очков и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В предстоящей встрече с одним из лидеров чемпионата Испании гостям придется очень непросто, и даже ничья будет считаться приемлемым результатом. Два последних матча «Лас-Пальмаса» завершились победой над «Альмерией» (2:1) в чемпионате и успехом в кубке страны с «Манакор» (3:0).

«Атлетико» имеет целую серию побед в Ла Лиге и набрал 25 очков, отставая от лидеров всего на три пункта, при этом имея игру в запасе. В матче с середняком Ла Лиги «матрасникам» очень нужна победа, чтобы не отставать от конкурентов, ведь в этом сезоне есть хорошие шансы побороться за чемпионство. В прошлом туре «Атлетико» на своем поле одолел «Алавес» (2:2), а в Лиге Чемпионов потерял очки с «Селтиком» на выезде (2:2).

Информация для ставок

«Атлетико» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах

Восемь из десяти домашних матчей «Лас-Пальмас» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Атлетико» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Лас-Пальмас»

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Лас-Пальмас» считается низовой командой, но исходя из статистики в играх с «Атлетико» залетает много мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.