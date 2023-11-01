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«Лас-Пальмас» — «Атлетико». Прогноз на матч Ла Лиги (03.11.2023)

вчера, 21:35
Облак Ян

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Атлетико» линия букмекерской конторы Лига Ставок предлагает поставить по коэффициенту 1.67. На ничейный результат можно поставить по 5.5, а победа хозяев принесет игрокам выигрыш по 3.9.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle5.643.911.65
Лига Ставок 5.60 3.95 1.62
Pari 5.70 3.95 1.65

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов, можно взять ТБ 2.5 по коэффициенту 2. Букмекеры не верят, что матч станет результативным и предлагает ТМ 2.5 по 1.85. Ставка на «обе забьют» составляет 1.95.

Форма команд

«Лас-Пальмас» на данный момент уверенно держится в середине турнирной таблицы Ла Лиги, а именно на десятом месте. Коллектив набрал 14 очков и отстает от ближайшего соперника всего на один пункт. В предстоящей встрече с одним из лидеров чемпионата Испании гостям придется очень непросто, и даже ничья будет считаться приемлемым результатом. Два последних матча «Лас-Пальмаса» завершились победой над «Альмерией» (2:1) в чемпионате и успехом в кубке страны с «Манакор» (3:0).

«Атлетико» имеет целую серию побед в Ла Лиге и набрал 25 очков, отставая от лидеров всего на три пункта, при этом имея игру в запасе. В матче с середняком Ла Лиги «матрасникам» очень нужна победа, чтобы не отставать от конкурентов, ведь в этом сезоне есть хорошие шансы побороться за чемпионство. В прошлом туре «Атлетико» на своем поле одолел «Алавес» (2:2), а в Лиге Чемпионов потерял очки с «Селтиком» на выезде (2:2).

Информация для ставок

  • «Атлетико» проиграл лишь один поединок из десяти последних во всех турнирах
  • Восемь из десяти домашних матчей «Лас-Пальмас» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
  • «Атлетико» выиграл четыре из пяти последних матчей с «Лас-Пальмас»
  • Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

«Лас-Пальмас» считается низовой командой, но исходя из статистики в играх с «Атлетико» залетает много мячей. Предлагаем сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по коэффициенту 2 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.65 1.52 1.86 2.03 1.47 2.84
Лига Ставок 2.67 1.48 1.87 1.97 1.47 2.70
Pari 1.85 2.00
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