«Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (27.01.2024)

Ставки букмекеров
«Реал» Мадрид является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.45. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 7.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.7.
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сегодня, 18:15
Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.68. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.2.
Форма команд
«Лас-Пальмас» в последние месяцы выглядит очень нестабильно, но предыдущие результаты помогают команде оставаться в верхней части турнирной таблицы. Команда идет на восьмом месте с 31 баллом и отстает на четыре пункта от зоны еврокубков. В поединке с мадридским «Реалом» хозяева будут заряжены на борьбу и вполне могут составить проблемы «сливочным». В прошлом туре Ла Лиги «Лас-Пальмас» обыграл на выезде «Райо Вальекано» (2:0).
«Реал» Мадрид проводит в последнее время тяжелые, но результативные матчи и борется за чемпионство в Испании. На данный момент «королевский клуб» занимает второе место с 51 баллом и уступает «Жироне» один пункт, но имеет игру в запасе, поэтому гостям так важно победить в этой встрече. Два последних матча «Реала» завершились тяжелой победой над «Альмерией» (3:2) и поражением от «Атлетико» в кубке Испании (2:4, дополнительное время)
Информация для ставок
- «Лас-Пальмас» проиграл четыре из десяти последних поединков
- Мадридский клуб выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах
- «Лас-Пальмас» проиграла «Реалу» три последние встречи
- Восемь из десяти встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Предполагаем, что матч будет результативный и обе команды порадуют зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.