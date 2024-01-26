«Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид. Прогноз на матч чемпионата Испании (27.01.2024)

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вчера, 11:00

Ставки букмекеров

«Реал» Мадрид является фаворитом в данной встрече. Поставить на победу гостей в букмекерской конторе Лига Ставок можно по коэффициенту 1.45. В то время на победу хозяев коэффициент составляет 7.1. Поставить на то, что команды не выявят победителя, предлагается по коэффициенту 4.7.

Букмекеры не верят, что матч будет насыщенным на голы, поэтому ТБ 2.5 мячей стоит 1.68. Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«Лас-Пальмас» в последние месяцы выглядит очень нестабильно, но предыдущие результаты помогают команде оставаться в верхней части турнирной таблицы. Команда идет на восьмом месте с 31 баллом и отстает на четыре пункта от зоны еврокубков. В поединке с мадридским «Реалом» хозяева будут заряжены на борьбу и вполне могут составить проблемы «сливочным». В прошлом туре Ла Лиги «Лас-Пальмас» обыграл на выезде «Райо Вальекано» (2:0).

«Реал» Мадрид проводит в последнее время тяжелые, но результативные матчи и борется за чемпионство в Испании. На данный момент «королевский клуб» занимает второе место с 51 баллом и уступает «Жироне» один пункт, но имеет игру в запасе, поэтому гостям так важно победить в этой встрече. Два последних матча «Реала» завершились тяжелой победой над «Альмерией» (3:2) и поражением от «Атлетико» в кубке Испании (2:4, дополнительное время)

Информация для ставок

«Лас-Пальмас» проиграл четыре из десяти последних поединков

Мадридский клуб выиграл восемь матчей из десяти последних во всех турнирах

«Лас-Пальмас» проиграла «Реалу» три последние встречи

Восемь из десяти встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Предполагаем, что матч будет результативный и обе команды порадуют зрителей забитыми мячами. Сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей можно по коэффициенту 1.68 в букмекерской конторе Лига Ставок.