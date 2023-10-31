«Лечче» — «Парма». Прогноз на матч Кубка Италии (01.11.2023)

Ставки букмекеров
Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лечче». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Пармы» оценивается за 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.
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сегодня, 20:00
Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.
Форма команд
«Лечче» является середняком Серии А и занимает 11 место в турнирной таблице, однако последние результаты не радуют болельщиков, а серия без побед затянулась. Тем не менее, коллектив в рамках кубка Италии является фаворитом в этом противостоянии и постарается добиться успеха, оформив выход в 1/8 финала. Два последних матча «Лечче» завершились поражением от «Торино» (0:1) и ничьей с «Удинезе» (1:1).
«Парма» является лидером второго итальянского дивизиона и серьезно намерена идти на повышение. Команда набрала 26 очков и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. Кубковый матч станет настоящей проверкой готовности лидера Серии В в поединке с более сильным соперником, а свое поле дает дополнительное преимущество. В прошлом туре «Парма» обыграла на выезде «Асколи» (3:1), а ранее переиграла на своем стадионе «Комо» (2:1).
Информация для ставок
- «Парма» проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах
- «Лечче» не может выиграть уже три домашних матча подряд
- Три последние встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках между собой
Прогноз
«Парма» находится в хорошем расположении духа и готова побороться за выход в следующий этап турнира. Предполагаем, что в основное время команды не выявят победителя, и рекомендуем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.8.