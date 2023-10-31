«Лечче» — «Парма». Прогноз на матч Кубка Италии (01.11.2023)

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вчера, 22:32

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворитом в этом матче является «Лечче». Команда играет дома, и поставить на ее победу можно по коэффициенту 1.8. Победа «Пармы» оценивается за 4.7, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.8.

Букмекеры не верят в верховой матч и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.95. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.87. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.85.

Форма команд

«Лечче» является середняком Серии А и занимает 11 место в турнирной таблице, однако последние результаты не радуют болельщиков, а серия без побед затянулась. Тем не менее, коллектив в рамках кубка Италии является фаворитом в этом противостоянии и постарается добиться успеха, оформив выход в 1/8 финала. Два последних матча «Лечче» завершились поражением от «Торино» (0:1) и ничьей с «Удинезе» (1:1).

«Парма» является лидером второго итальянского дивизиона и серьезно намерена идти на повышение. Команда набрала 26 очков и опережает ближайшего соперника на пять пунктов. Кубковый матч станет настоящей проверкой готовности лидера Серии В в поединке с более сильным соперником, а свое поле дает дополнительное преимущество. В прошлом туре «Парма» обыграла на выезде «Асколи» (3:1), а ранее переиграла на своем стадионе «Комо» (2:1).

Информация для ставок

«Парма» проиграла только один матч из десяти последних во всех турнирах

«Лечче» не может выиграть уже три домашних матча подряд

Три последние встречи между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

Команды обменялись двумя победами в пяти последних поединках между собой

Прогноз

«Парма» находится в хорошем расположении духа и готова побороться за выход в следующий этап турнира. Предполагаем, что в основное время команды не выявят победителя, и рекомендуем сделать ставку на ничью в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3.8.