«Лечче» — «Виченца». Прогноз на матч итальянской Серии В (20.12.2021)

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20 декабря 2021, 09:45

В матче 18-го тура второго по силе итальянского дивизиона «Лечче» сыграет против «Виченцы». Вашему вниманию предлагаем обзор ставок букмекеров и прогноз на эту встречу.

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворитом матча является «Лечче». Загрузить на победу хозяев можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.5. Если считаете, что неожиданно победят гости, то порадует коэффициент 6.15. На ничейный результат можно поставить по коэффициенту 4.28.

Тотал больше 2.5 мячей букмекеры предлагают поставить по коэффициенту 1.8. Тотал меньше 2.5 можно поставить по коэффициенту 2. В обмен голами можно поверить по коэффициенту 2.

Форма команд

«Лечче» продолжает борьбу за прямую путевку в Серию А. Команда после 17 поединков находится на третьем месте и имеет в активе 31 балл. В последней игре коллектив уступил на выезде «Пизе» (0:1), а чуть ранее без проблем обыграл «Реджину» и СПАЛ (2:0) и (3:1) соответственно.

«Виченца» проигрывает матч за матчем, такие результаты не позволяют команде покинуть последнюю строчку в таблице. Семь очков за 17 игр – таковы результаты клуба в первой части сезона. В прошлых двух турах клуб проиграл «Комо» и «Перудже» с одинаковым счетом (0:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная домашняя серия «Лечче» составляет 11 поединков (шесть побед и пять ничьих)

«Виченца» проиграла шесть из семи последних матчей

Три минувшие очные встречи закончились победой «Лечче»

Три из четырех последних игр «Виченцы» завершились результатом ТМ 2.5

Прогноз

В этом поединке стоит ожидать тотальное преимущество домашней команды. Она будет доминировать по всем направлениям и без проблем оформит нужный результат. Предлагаем сделать ставку на победу «Лечче» с форой (-1) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.84.