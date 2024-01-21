«Лечче» — «Ювентус». Прогноз на матч Серии А (21.01.2024)

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вчера, 09:26

Ставки букмекеров

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ювентусу» и предлагает коэффициент на его победу – 1.82. Поверить в успех хозяев можно по коэффициенту 5.4. Ничейный результат котируется по коэффициенту 3.45.

Также в букмекерской конторе Лига Ставок можно сделать ставку на тотал больше 2.5 мячей по 2.45. На ТМ 2.5 коэффициент гораздо ниже противоположного – 1.57. Сделать ставку на вариант «обе забьют» можно по коэффициенту 2.3.

Форма команд

«Лечче» практически не выигрывает в последние месяцы и пребывает не в лучшей форме. Команда опустилась на 13 место с 21 баллом и отстает от ближайшего соперника на один пункт. В поединке с «Ювентусом» хозяевам придется уделять много времени своей защите, ведь соперник может наказать за малейшую оплошность. Два последних матча «Лечче» завершились поражением от «Лацио» (0:1) и ничьей с «Кальяри» (1:1).

«Ювентус» проводит очень хороший сезон и на данный момент единственной командой, которая может помешать туринцам выиграть Серию А является «Интер». «Старая синьора» идет на втором месте с 49 баллами и всего на два пункта отстает от лидера. Чтобы продолжать борьбу за чемпионство гостям крайне нежелательно терять очки в этой встрече. В прошлом туре «Ювентус» крупно обыграл «Сассуоло» (3:0), а ранее разгромил «Фрозиноне» в кубке Италии (4:0).

Информация для ставок

Четыре последних матча «Лечче» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Ювентус» проиграл лишь один выездной поединок из последних десяти

«Ювентус» выиграл четыре последних матча у «Лечче»

Четыре из шести поединков между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

«Ювентус» обязан обыгрывать «Лечче» в данной ситуации и как минимум не отставать от прямого конкурента за чемпионство. Сделать ставку на победу гостей можно по коэффициенту 1.82 в букмекерской конторе Лига Ставок.