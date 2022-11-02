«Лех» — «Вильярреал». Прогноз на матч Лиги Конференций (08.09.2022)

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вчера, 11:07

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры фаворитом в этом матче считают гостей. Коэффициент на победу «Вильярреала» составляет 2.4. Поставить на «Лех» можно по 3.05, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.3.

Букмекеры верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.88. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по 1.92 Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.67.

Форма команд

«Вильярреал» без проблем прошел групповой этап и досрочно занял первое место, выйдя сразу в 1/8 Лиги Конференций. Команда с 13 баллами опережает «Лех» на семь пунктов и может ему помешать выйти из группы при определенных раскладах. Два последних матча «желтой субмарины» завершились минимальным поражением от «Атлетика» в чемпионате Испании (0:1) и ничьей в Лиге Конференций с «Хапоэль» Бер-Шева» (2:2).

«Лех» представляет чемпионат Польши и сохраняет шансы на выход из группы Лиги Конференций, набрав шесть баллов. Тем не менее, предстоящий поединок с лидером группы на своем поле очень важен для коллектива, где гостям как минимум очень важно набрать хотя бы одно очков. В матче чемпионата Польши «Лех» проиграл на своем поле «Ракуву» (1:2), а в Лиге Конференций разошелся миром с «Аустрией» (1:1).

Информация для ставок

Пять из десяти последних матчей «Леха» завершились ничейным результатом

«Вильярреал» проиграл три из четырех последних поединков на выезде

Семь из десяти последних матчей испанского клуба завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

«Вильярреал» наверняка выпустит резервный состав и сохранит силы на матч Ла Лиги уже на этих выходных. Предлагаем сделать ставку на победу польского клуба по коэффициенту 3.05 в букмекерской конторе Лига Ставок.