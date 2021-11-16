«Леванте» — «Атлетик». Прогноз на матч Примеры (19.11.2021)

«Леванте» сыграет против «Атлетика» из Бильбао в рамках 14-го тура Примеры. Букмекеры Фонбет представили котировки на матч.
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0 : 0
завершен
19 ноября 2021, 23:00
пятница
Ставки букмекеров
Фаворит противостояния — «Атлетик». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.25. Ничейный исход оценивается в 3.35, а победа хозяев в 3.25.
Форма команд
«Леванте» расположился в нынешнем сезоне на 19-й строчке в турнирной таблице, в активе клуба — шесть баллов. «Лягушки» не выиграли ни одного матча, шесть раз играли вничью и проиграли в семи встречах. У команды 12 забитых и 25 пропущенных.
«Атлетик» из Бильбао расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 18 баллов. Команда выиграла четыре поединка, шесть раз играла вничью и проиграла в двух матчах. У «львов» 11 забитых и восемь пропущенных мячей.
Информация для ставок
● «Атлетик» не побеждает три игры кряду
● «Леванте» не может выиграть вот уже 14 игр кряду
● У «Атлетика» два забитых мяча в трех последних матчах
Прогноз
В этом матче можно сделать ставку на то, что только одна команда забьет по коэффициенту 2.25. Оба клуба очень мало забивают в нынешнем сезоне, поэтому не стоит ждать от этих двух испанских команд обилия забитых мячей.