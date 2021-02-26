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«Леванте» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (26.02.2021)

сегодня, 07:23

«Атлетик» в рамках 25-го тура Примеры на выезде сыграет против «Леванте». Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.373.302.37
Fonbet 3.20 3.20 2.40
Мелбет 3.36 3.30 2.40
Лига ставок 3.30 3.35 2.38
Pin-up 3.30 3.15 2.36

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Атлетик» фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу гостей составляет 2.40. Триумф «Леванте» оценивается в 3.30, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 3.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне Примеры «Леванте» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе «лягушек» 31 балл. Команда из Валенсии показывает не лучший футбол, но по своим меркам имеет неплохие результаты. Клуб забил 34 гола и пропустил 33 мяча. «Леванте» выиграл семь матчей, десять раз сыграл вничью и семь раз проиграл.

«Атлетик» занимает 10-е место в чемпионате. Несмотря на то, что клуб так далеко и имеет всего 29 очков в активе, это не отражает суть игры «львов». Когда команду возглавил Марселино, он исправил многие проблемы, также испанец довел клуб из Страны Басков до полуфинала Кубка Короля. В нынешнем сезоне команда победила в восьми матчах, пять раз сыграла вничью и десять раз проиграла. «Атлетик» забил 33 гола и пропустил 27 мячей.

Информация для ставок

  • «Атлетик» проиграл один матч из последних пяти — «Барселоне» (1:2)
  • «Леванте» не проигрывал в четырех матчах из последних пяти
  • «Леванте» выиграл всего два из пяти последних домашних матчей

Прогноз

В этом матче можно поставить на гол с 76 по 90 минуту, с коэффициентом 2.14, а также на точное количество голов в матче — 2-3 за 1.92.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.373.302.37
Fonbet 3.20 3.20 2.40
Мелбет 3.36 3.30 2.40
Лига ставок 3.30 3.35 2.38
Pin-up 3.30 3.15 2.36
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shlomo
shlomo
сегодня в 07:28
Может получиться большая борьба с малым количеством голов
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