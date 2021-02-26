«Леванте» — «Атлетик». Прогноз на матч чемпионата Испании (26.02.2021)

1614313426

сегодня, 07:23

«Атлетик» в рамках 25-го тура Примеры на выезде сыграет против «Леванте». Букмекеры БК Бетсити представили свои котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают «Атлетик» фаворитом этой встречи. Коэффициент на победу гостей составляет 2.40. Триумф «Леванте» оценивается в 3.30, а ничейный результат принесет выигрыш с коэффициентом 3.20.

Форма команд

В нынешнем сезоне Примеры «Леванте» находится на восьмой строчке в турнирной таблице. В активе «лягушек» 31 балл. Команда из Валенсии показывает не лучший футбол, но по своим меркам имеет неплохие результаты. Клуб забил 34 гола и пропустил 33 мяча. «Леванте» выиграл семь матчей, десять раз сыграл вничью и семь раз проиграл.

«Атлетик» занимает 10-е место в чемпионате. Несмотря на то, что клуб так далеко и имеет всего 29 очков в активе, это не отражает суть игры «львов». Когда команду возглавил Марселино, он исправил многие проблемы, также испанец довел клуб из Страны Басков до полуфинала Кубка Короля. В нынешнем сезоне команда победила в восьми матчах, пять раз сыграла вничью и десять раз проиграла. «Атлетик» забил 33 гола и пропустил 27 мячей.

Информация для ставок

«Атлетик» проиграл один матч из последних пяти — «Барселоне» (1:2)

«Леванте» не проигрывал в четырех матчах из последних пяти

«Леванте» выиграл всего два из пяти последних домашних матчей

Прогноз

В этом матче можно поставить на гол с 76 по 90 минуту, с коэффициентом 2.14, а также на точное количество голов в матче — 2-3 за 1.92.