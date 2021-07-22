«Левски» — «Славия». Прогноз на матч Первой лиги Болгарии (24.07.2021)

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вчера, 23:01

«Левски» сыграет против «Славии» из Софии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Левски». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.15, а на победу «Славии» по 3.60.

Форма команд

«Левски» хорошо подготовился к этому сезону. Клуб выиграл три товарищеских матча и еще трижды сыграл вничью. Команда находится в прекрасной форме и с каждым матчем только прибавляет. Этот клуб имеет все шансы зацепиться за первую строчку в нынешнем сезоне. Самая крупная победа «Левски» в последних играх — триумф над «Локомотивом» из Софии со счетом 4:0. «Славия», которая также представляет Софию, рискует нарваться на неприятности, ведь «Левски» сейчас очень хорош.

«Славия», которую в прошлом сезоне тренировал российский специалист, выиграла два товарищеских матча. Самый радостный момент для команды — это победа над «Мареком» со счетом 3:0. В остальных матчах клуб смотрелся не лучшим образом, атакующая линия терялась, а защитная растворялась. Несмотря на проблемы в обороне, команда хоть и пропускает каждый матч, но не больше двух мячей. «Славия» имеет шансы побороться за место в середине турнирной таблице, но то, что клубу нужно прибавлять, — это факт.

Информация для ставок

● «Славия» выиграла пять матчей из последних десяти

● «Левски» не проигрывает семь игр кряду

● «Славия» забила семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на ничью или победу «Славии» по коэффициенту 1.68.