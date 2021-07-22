ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыБолгария. Первая лига 2021/2022

«Левски» — «Славия». Прогноз на матч Первой лиги Болгарии (24.07.2021)

вчера, 23:01

«Левски» сыграет против «Славии» из Софии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.283.103.45
Фонбет 2.15 3.10 3.40
Мелбет 2.21 3.20 3.22
1XBET 2.21 3.20 3.22

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Левски». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.15, а на победу «Славии» по 3.60.

Форма команд

«Левски» хорошо подготовился к этому сезону. Клуб выиграл три товарищеских матча и еще трижды сыграл вничью. Команда находится в прекрасной форме и с каждым матчем только прибавляет. Этот клуб имеет все шансы зацепиться за первую строчку в нынешнем сезоне. Самая крупная победа «Левски» в последних играх — триумф над «Локомотивом» из Софии со счетом 4:0. «Славия», которая также представляет Софию, рискует нарваться на неприятности, ведь «Левски» сейчас очень хорош.

«Славия», которую в прошлом сезоне тренировал российский специалист, выиграла два товарищеских матча. Самый радостный момент для команды — это победа над «Мареком» со счетом 3:0. В остальных матчах клуб смотрелся не лучшим образом, атакующая линия терялась, а защитная растворялась. Несмотря на проблемы в обороне, команда хоть и пропускает каждый матч, но не больше двух мячей. «Славия» имеет шансы побороться за место в середине турнирной таблице, но то, что клубу нужно прибавлять, — это факт.

Информация для ставок

● «Славия» выиграла пять матчей из последних десяти
● «Левски» не проигрывает семь игр кряду
● «Славия» забила семь голов в последних пяти матчах

Прогноз

В этом поединке можно поставить на ничью или победу «Славии» по коэффициенту 1.68.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.72 1.61 2.31
Мелбет 1.63 2.31
1XBET 1.63 2.31
Букмекеры определили фаворита в новом сезоне Серии А. Это не «Интер»
20 июля Комментарии33
СлухиБукмекеры считают, что Эмерсон продолжит карьеру в «Наполи»
07 июля Комментарии1
«Большой Евро Куш» – новая акция от BetBoom с призом в 5 миллионов рублей
17 июня
Фонбет дарит 2000 рублей для ставки на Евро!
15 июня
Ответь на 21 вопрос и получи шанс выиграть €21 000. Конкурс от Pinnacle
10 июня
Лапочкин закончил. УЕФА отстранил российского арбитра от футбольной деятельности на 10 лет
09 июняАлександр Чистяков в блоге Дно пробитоКомментарии16
Обсудить
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:10
Гости не проиграют
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100