«Левски» — «Славия». Прогноз на матч Первой лиги Болгарии (24.07.2021)

«Левски» сыграет против «Славии» из Софии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.
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завтра, 21:00
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали «Левски». Поставить на победу хозяев можно по коэффициенту 2.05. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.15, а на победу «Славии» по 3.60.
Форма команд
«Левски» хорошо подготовился к этому сезону. Клуб выиграл три товарищеских матча и еще трижды сыграл вничью. Команда находится в прекрасной форме и с каждым матчем только прибавляет. Этот клуб имеет все шансы зацепиться за первую строчку в нынешнем сезоне. Самая крупная победа «Левски» в последних играх — триумф над «Локомотивом» из Софии со счетом 4:0. «Славия», которая также представляет Софию, рискует нарваться на неприятности, ведь «Левски» сейчас очень хорош.
«Славия», которую в прошлом сезоне тренировал российский специалист, выиграла два товарищеских матча. Самый радостный момент для команды — это победа над «Мареком» со счетом 3:0. В остальных матчах клуб смотрелся не лучшим образом, атакующая линия терялась, а защитная растворялась. Несмотря на проблемы в обороне, команда хоть и пропускает каждый матч, но не больше двух мячей. «Славия» имеет шансы побороться за место в середине турнирной таблице, но то, что клубу нужно прибавлять, — это факт.
Информация для ставок
● «Славия» выиграла пять матчей из последних десяти
● «Левски» не проигрывает семь игр кряду
● «Славия» забила семь голов в последних пяти матчах
Прогноз
В этом поединке можно поставить на ничью или победу «Славии» по коэффициенту 1.68.